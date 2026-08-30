English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sơn La tháo gỡ các dự án tồn đọng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Chủ Nhật, 15:56, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá sự quyết liệt của các chủ đầu tư và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị. Đây là một trong những giải pháp mà tỉnh Sơn La đang chỉ đạo, triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026.

Theo UBND tỉnh Sơn La, đến nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 3.270 tỷ đồng, bằng gần 42% tổng kế hoạch vốn giao và bằng gần 49% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Theo đánh giá, một số dự án đầu tư công có có tỷ lệ giải ngân còn thấp, có những dự án mặc dù đã được quyết liệt chỉ đạo, song tiến độ triển khai vẫn chậm.

son la thao go cac du an ton dong, tang toc giai ngan von dau tu cong hinh anh 1
Các dự án, công trình được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, đây là vấn đề cần được tập trung tháo gỡ và tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch giải ngân hằng tháng, quý, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án, nhất là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm. 

"Từ tháng 9, chúng tôi sẽ làm rất quyết liệt về giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư, lãnh đạo các xã, phường đã có cam kết. Giữa cam kết và việc thực hiện thực tế của các đồng chí sẽ là cơ sở đánh giá xem có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Vì Trung ương cũng lấy những tiêu chí này để đánh giá, nên đây cũng sẽ là chỉ tiêu chung, và tôi cũng cho rằng tiêu chí này sẽ đánh giá sự quyết liệt của các chủ đầu tư", ông Nguyễn Đình Việt nói.

son la thao go cac du an ton dong, tang toc giai ngan von dau tu cong hinh anh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt cho biết công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ được triển khai quyết liệt trong những tháng tới.

Tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn tại, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chủ động rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm dự án; Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

"Hiện nay vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn là tồn tại lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải ngân vốn đầu tư công. Các xã, phường cần trách nhiệm hơn, sát sao hơn trong việc giải phóng mặt, không chỉ với các dự án đầu tư công, mà các dự án của nhà đầu tư tư nhân, kể cả các dự án thuộc diện thu hồi đất hay dự án thoả thuận... Vì một dự án sớm đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu... Tới đây, tỉnh sẽ không chỉ giám sát, đôn đốc việc giải phóng mặt bằng với các dự án đầu tư công, mà sẽ chặt chẽ hơn với các dự án đầu tư tư nhân, bởi việc này liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư", ông Nguyễn Đình Việt cho biết thêm.

son la thao go cac du an ton dong, tang toc giai ngan von dau tu cong hinh anh 3
Phiên họp thứ năm UBND tỉnh Sơn La khoá XVI đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8.

Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì đà ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng gần 27% so với cùng kỳ; giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu tăng gần 50% so với tháng trước; thu ngân sách bằng gần 75% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỉnh cũng đã phê duyệt 32 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 49.350 tỷ đồng và phê duyệt điều chỉnh 17 dự án.

Hiện tỉnh Sơn La cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II; tiếp tục triển khai kế hoạch về tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới, nhất là tại các trường nội trú liên cấp vùng biên giới; rà soát thực trạng biên chế, nhu cầu làm việc, nhất là tại 75 xã phường, xác định những vị trí còn thiếu để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ sung nhân lực phù hợp, đảm bảo hoạt động của chính quyền cấp xã thông suốt, hiệu quả...

lanh-dao-thanh-pho-hai-phong-kiem-tra-don-doc-thuc-day-tien-do-cac-cong-trinh-gop-phan-tao-dong-luc-cho-tang-truong-cua-thanh-pho.jpg

Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công

VOV.VN - 7 tháng năm 2026, Hải Phòng giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch. Dù cao hơn bình quân cả nước, kết quả vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra. Thành phố đang tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục để tăng tốc giải ngân.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới
Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới

VOV.VN - Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra ngày 28/8, nhiều chính sách mới đã được thông qua. Trong đó, có các nghị quyết về thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ việc làm và đời sống văn hoá của người dân.

Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới

Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới

VOV.VN - Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra ngày 28/8, nhiều chính sách mới đã được thông qua. Trong đó, có các nghị quyết về thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ việc làm và đời sống văn hoá của người dân.

Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030 vừa được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3, HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp