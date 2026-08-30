Sơn La tháo gỡ các dự án tồn đọng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Theo UBND tỉnh Sơn La, đến nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 3.270 tỷ đồng, bằng gần 42% tổng kế hoạch vốn giao và bằng gần 49% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Theo đánh giá, một số dự án đầu tư công có có tỷ lệ giải ngân còn thấp, có những dự án mặc dù đã được quyết liệt chỉ đạo, song tiến độ triển khai vẫn chậm.

Các dự án, công trình được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, đây là vấn đề cần được tập trung tháo gỡ và tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch giải ngân hằng tháng, quý, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao; bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án, nhất là các dự án, công trình quan trọng quốc gia, trọng điểm.

"Từ tháng 9, chúng tôi sẽ làm rất quyết liệt về giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư, lãnh đạo các xã, phường đã có cam kết. Giữa cam kết và việc thực hiện thực tế của các đồng chí sẽ là cơ sở đánh giá xem có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Vì Trung ương cũng lấy những tiêu chí này để đánh giá, nên đây cũng sẽ là chỉ tiêu chung, và tôi cũng cho rằng tiêu chí này sẽ đánh giá sự quyết liệt của các chủ đầu tư", ông Nguyễn Đình Việt nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt cho biết công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ được triển khai quyết liệt trong những tháng tới.

Tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn tại, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chủ động rà soát, phân loại và đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm dự án; Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

"Hiện nay vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn là tồn tại lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải ngân vốn đầu tư công. Các xã, phường cần trách nhiệm hơn, sát sao hơn trong việc giải phóng mặt, không chỉ với các dự án đầu tư công, mà các dự án của nhà đầu tư tư nhân, kể cả các dự án thuộc diện thu hồi đất hay dự án thoả thuận... Vì một dự án sớm đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu... Tới đây, tỉnh sẽ không chỉ giám sát, đôn đốc việc giải phóng mặt bằng với các dự án đầu tư công, mà sẽ chặt chẽ hơn với các dự án đầu tư tư nhân, bởi việc này liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư", ông Nguyễn Đình Việt cho biết thêm.

Phiên họp thứ năm UBND tỉnh Sơn La khoá XVI đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8.

Trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì đà ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng gần 27% so với cùng kỳ; giá trị hàng hoá tham gia xuất khẩu tăng gần 50% so với tháng trước; thu ngân sách bằng gần 75% dự toán HĐND tỉnh giao. Tỉnh cũng đã phê duyệt 32 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đăng ký 49.350 tỷ đồng và phê duyệt điều chỉnh 17 dự án.

Hiện tỉnh Sơn La cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II; tiếp tục triển khai kế hoạch về tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới, nhất là tại các trường nội trú liên cấp vùng biên giới; rà soát thực trạng biên chế, nhu cầu làm việc, nhất là tại 75 xã phường, xác định những vị trí còn thiếu để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bổ sung nhân lực phù hợp, đảm bảo hoạt động của chính quyền cấp xã thông suốt, hiệu quả...