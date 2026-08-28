Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công

Gỡ nút thắt mặt bằng, vật liệu để tăng tốc giải ngân

Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/7, thành phố đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra là 55,1%. Như vậy, gần một nửa kế hoạch vốn vẫn phải được giải ngân trong 5 tháng cuối năm.

Ngay từ đầu năm, Hải Phòng đã xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng mặt bằng, vật liệu, nhân lực thi công và thủ tục đầu tư... Nếu không được xử lý kịp thời, những vướng mắc này sẽ làm chậm cả tiến độ thi công lẫn thanh toán vốn.

Các ban quản lý đầu tư xây dựng tại Hải Phòng phối hợp với các trường nghề, đơn vị để huy động, tăng cường nguồn nhân lực, nhằm đẩy nhanh các công trình, dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, một trong những đơn vị được giao khối lượng vốn lớn. Ông Đào Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Ban cho biết, một số dự án bị ảnh hưởng do thiếu nhân công, vật liệu đặc thù và khó khăn trong điều phối đất đào, đất đắp. Ban đang phối hợp bổ sung nhân lực, vật liệu, phấn đấu đến hết quý III sẽ đạt khoảng 75%.

"Về nhân công, hiện nay Ban cũng đã trao đổi với các nhà thầu chính có biện pháp huy động công nhân có trình độ cao; Ban cũng phối hợp với nhà thầu xây dựng một phương án phối hợp với các trường trung cấp nghề để tăng cường nguồn nhân lực. Về nguồn vật liệu, Ban đã tích cực cùng các nhà thầu và với sự vào cuộc của Sở Nông nghiệp – Môi trường thì một số mỏ đã bắt đầu được khai thác. Khó khăn đối với đất cát đắp nền đường hoặc thi công với công trình cơ bản cũng có hướng để giải quyết", ông Ngọc nói.

Thành phố Hải Phòng phấn đấu hết quý III giải ngân 75% nguồn vốn đầu tư công và hoàn thành 100% trong năm 2026.

Nếu vật liệu và nhân lực quyết định nhịp độ thi công thì mặt bằng quyết định công trường có thể triển khai đến đâu. Tại phường Phù Liễn, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai; kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý ngay từ cơ sở góp, phần giải phóng gần 60 ha mặt bằng, liên quan đến hơn 1.300 hộ dân, với tổng kinh phí khoảng 657 tỷ đồng.

Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Liễn cho biết: "Công tác giải phóng mặt bằng được phường Phù Liễn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong sáu bài toán lớn của phường đã được đưa vào hệ thống điều hành chính quyền cơ sở thì giải phóng mặt bằng là một trong sáu bài toán lớn đó và chúng tôi đã lập bảng tiến độ thời gian đối với từng dự án và cập nhật tiến độ theo từng ngày đối với từng hộ để lãnh đạo phường có lãnh đạo thường xuyên, hàng ngày; không chờ đến khi kết thúc dự án hoặc theo tiến độ thời gian mới nghe báo cáo để chốt".

Quyết liệt những tháng cuối năm, phấn đấu giải ngân 100%

Theo kế hoạch kịch bản, Hải Phòng phấn đấu đến hết quý III giải ngân khoảng 75% và hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công trong năm 2026. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án tái định cư để đẩy nhanh bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy tiến độ các công trình, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng của thành phố.

"Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao độ về giải phóng mặt bằng; các dự án tái định cư phải nhanh chóng, sớm được phê duyệt, sớm được triển khai và sớm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công thì chúng tôi đã giao Sở Tài chính có các phương án để trong năm 2026 chúng ta phải phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân", ông Quân nói

Để hoàn thành khối lượng vốn còn lại, từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành; đồng thời rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của thành phố.