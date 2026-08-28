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Sơn La quyết định công tác nhân sự, thông qua nhiều chính sách mới

Thứ Sáu, 16:04, 28/08/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh Sơn La khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2030 diễn ra ngày 28/8, nhiều chính sách mới đã được thông qua. Trong đó, có các nghị quyết về thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ việc làm và đời sống văn hoá của người dân.

Kỳ họp đã xem xét, quyết định thông qua 24 nội dung nghị quyết, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển của tỉnh; trong đó, có nhiều chính sách mới lần đầu được ban hành, có sự thay đổi, được cử tri và người dân quan tâm.

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Giám đốc Sở Tài chính Sơn La trình bày dự thảo các nghị quyết lĩnh vực tài chính ngân sách.

Trong nhóm vấn đề về đất đai, đầu tư và các dự án phát triển, kỳ họp đã xem xét các nội dung liên quan đến triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng rừng; hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường về giá đất và một số nội dung liên quan đến đầu tư công.

Về phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước, HĐND xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2026; bổ sung, phân bổ các nguồn vốn ngân sách năm thứ 2; gia hạn thời gian bố trí vốn đối với một số dự án và phân bổ vốn, hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua một số chính sách mới về thu hút nguồn nhân lực, khuyến khích nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ việc làm và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Trong đó, lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Nâng mức hỗ trợ và có cơ chế đãi ngộ đặc thù để thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác tại y tế cơ sở; Tăng gấp 4 lần kinh phí hỗ trợ hoạt động văn nghệ quần chúng của thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn...

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Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Thực hiện công tác xây dựng chính quyền, 100% đại biểu tham dự kỳ họp đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Hoàng Văn Vạn, nguyên Giám đốc Sở Tài chính do chuyển công tác khác; bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đinh Trung Dũng, Giám đốc Sở Tài chính, bà Hà Thị Ngọc Yến, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với 100% đại biểu tham dự tán thành.

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Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương triển khai, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, đảm bảo kịp thời, thực chất, hiệu quả.

Trong xây dựng và ban hành các chính sách của tỉnh, phải đảm bảo tính toàn diện, công bằng, đảm bảo hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực, khu vực công và tư. Phấn đấu trong năm 2026, tỉnh ban hành đầy đủ cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật và các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh, để đảm bảo cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

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Ông Lò Minh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La phát biểu tại Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cũng nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; dự án xây dựng 13 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới; chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc CT03, đoạn tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên...

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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