Lần đầu tiên Sơn La có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nghị quyết áp dụng với người lao động thường trú trên địa bàn tỉnh Sơn La từ đủ 12 tháng trở lên, đi làm việc ở nước ngoài theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh Sơn La thông qua nhiều nội dung được cử tri quan tâm.

Chế độ hỗ trợ người lao động gồm: Chi phí đào tạo giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo chi phí thực tế, tối đa 530.000 đồng/ người/ khoá học. Chi phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề theo chi phí thực tế, tối đa 4.000.000 đồng/người/khoá học. Tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo là 50.000 đồng/người/ngày. Tiền ở trong thời gian đào tạo là 400.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ tiền đi lại cho người lao động từ nơi đăng ký thường trú đến địa điểm đào tạo có khoảng cách từ 15km trở lên là 200.000 đồng/người/khoá học. Cùng với đó là hỗ trợ lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm thị thực (visa) theo quy định hiện hành; chi phí khám sức khoẻ hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người.

Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn trong việc tổ chức bồi dưỡng, định hướng tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm giáo dục định hướng, bồi dưỡng kỹ năng và ngoại ngữ. Trong đó, hỗ trợ kinh phí để các trường ký hợp đồng, thuê giáo viên tham gia giảng dạy, chi phí mua sắm tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập, chi phí tổ chức lớp học. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế, tối đa 45.000.000 đồng/lớp. Mỗi trường được tổ chức không quá một lớp/năm học.

Ngoài ra, người lao động thuộc đối tượng trong nghị quyết này cũng được vay vốn theo chi phí thực tế đi làm việc thời vụ ở nước ngoài, tối đa không quá 30 triệu đồng. Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn làm việc ghi trong hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Lãi suất vay vốn bằng 127% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định... Nghị quyết có hiệu lực từ 7/9/2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La thông qua nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện có khoảng 805 nghìn người lao động từ 15 tuổi trở lên, chiếm khoảng 57,5% tổng dân số của tỉnh. Trong đó khoảng 771 nghìn người có khả năng lao động. Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2025, mới có hơn 1.440 người đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng nguồn lao động của tỉnh, chất lượng lao động cũng còn hạn chế, ngoại ngữ và kỹ năng nghề chưa đáp ứng yêu cầu.

Nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định mục tiêu phấn đấu đưa 5.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, 100% xã, phường có lao động đi làm việc ở nước ngoài...