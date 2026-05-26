Thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ kích cầu tiêu dùng hàng Việt

Thứ Ba, 10:28, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, kích cầu tiêu dùng nội địa đang là yếu tố quyết định, bên cạnh hai mũi nhọn sản xuất và xuất khẩu.

Thế nhưng, áp lực kinh tế khiến người dân thắt chặt hầu bao, cùng với vấn nạn hàng giả, hàng nhái bủa vây đang trở thành rào cản lớn cho thị trường. Làm thế nào để phát huy hiệu quả tinh thần "Người Việt dùng hàng Việt" và tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, tạo đà bứt phá cho kinh tế đất nước? 

Hàng giả bủa vây thị trường: Khi “giá trị thật” bị đánh cắp, niềm tin tiêu dùng lung lay

Trong nhiều năm qua, thương hiệu Nhựa Bình Minh liên tục bị xâm phạm bởi các sản phẩm nhái có tên gọi, logo và màu sắc gần giống nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Đáng lo ngại hơn, với ngành vật liệu xây dựng và ống nước, hệ lụy của hàng giả, hàng nhái không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp, mà nguy hiểm hơn, là rủi ro trực tiếp đến chất lượng công trình và sức khỏe người dân.

Ảnh minh họa: ChatGPT
        Ảnh minh họa: ChatGPT

Ông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển bền vững Công ty CP Nhựa Bình Minh cho rằng yếu tố cốt lõi để kích thích tiêu dùng là bảo vệ “giá trị thật, sản phẩm thật, chất lượng thật”, khôi phục niềm tin của người tiêu dùng:

"Việc bảo vệ sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp chính là bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính và nâng cao uy tín quốc gia."

Rõ ràng, không thể bắt người dân ưu tiên dùng hàng Việt nếu quyền lợi tối thiểu của họ không được bảo vệ. Nhưng bảo vệ thị trường mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ để khơi thông sức mua là phải giảm được áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Áp lực này hiện đang rất lớn. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 108.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số doanh nghiệp giải thể tăng gần gấp đôi, chủ yếu là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng hàng loạt hộ kinh doanh cá thể e ngại trước các quy định siết chặt về hóa đơn, chứng từ. Tại Hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng” vừa diễn ra, các chuyên gia chỉ rõ: biến động giá xăng dầu, vật tư quốc tế đã đẩy giá hàng hóa, dịch vụ trong nước tăng từ 20 đến 22%.

Giảm chi phí, siết gian lận để cứu doanh nghiệp và kích cầu bền vững

Để tháo gỡ nút thắt này, Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp mạnh mẽ từ chính sách tài khóa: "Các cơ quan quản lý, Chính phủ cần nghiên cứu giảm thuế suất giá trị gia tăng của hàng hóa nhu yếu phẩm về 0% nhằm hỗ trợ một phần cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát. Bên cạnh đó, cần rà soát các loại phí và lệ phí để xem xét miễn, giảm."

Ảnh minh họa: ChatGPT
Ảnh minh họa: ChatGPT

Sự chủ động của các nhà bán lẻ hiện đại – cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng – là yếu tố quyết định để kích cầu thị trường. Với hệ thống 6 triệu hộ kinh doanh cá thể đang tạo việc làm cho gần 50 triệu lao động, việc đồng hành, trợ lực từ các hệ thống bán lẻ nội địa là đặc biệt quan trọng.

Ở góc độ phân phối, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho rằng, muốn khơi thông dòng chảy hàng Việt, các nhà bán lẻ phải đi đầu trong xu hướng tiêu dùng xanh và chuyển đổi số: "Tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế VAT có mục tiêu, tăng cường các chương trình kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã cải tiến bao bì, truy xuất nguồn gốc để phù hợp xu hướng tiêu dùng mới."

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương khẳng định sẽ không để doanh nghiệp và người tiêu dùng nội địa "đơn độc" trong cuộc chiến giành lại thị phần. Nhiều nhóm giải pháp đồng bộ đang được thúc đẩy, từ bán hàng đa kênh, tối ưu hóa logistics đến mở rộng thị trường nông thôn, miền núi. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh quyết tâm làm sạch thị trường, đặc biệt là trên không gian số:

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử sẽ tiếp tục được siết chặt nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp.

Khi người dân còn dè dặt chi tiêu và doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí lẫn sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, sức mua khó có thể phục hồi bền vững. Thị trường nội địa không thể trở thành yếu tố quan trọng cho tăng trưởng, điều cần thiết lúc này không chỉ là những chương trình giảm giá ngắn hạn. Đó còn là các chính sách dài hơi như giảm áp lực chi phí, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa để bảo vệ doanh nghiệp chân chính, và củng cố niềm tin tiêu dùng.

Phương Thảo/VOV Giao thông
Bắc Ninh duy trì đà tăng trưởng mạnh, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng hai con số

VOV.VN - Trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ số nổi bật như sản xuất công nghiệp tăng hơn 19%, xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, thu ngân sách vượt 41 nghìn tỷ đồng và thu hút hơn 6,1 tỷ USD vốn đầu tư.

Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư nông nghiệp gắn với tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Với định hướng phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Lực đẩy nào giúp Hưng Yên tăng trưởng hai con số ấn tượng?

VOV.VN - Sau 4 tháng, Hưng Yên vươn lên nằm trong tốp 4 toàn quốc về tăng trưởng hai con số. Kết quả này không chỉ phản ánh năng lực điều hành linh hoạt, quyết liệt mà còn tạo nền tảng vững chắc, mở ra dư địa và niềm tin để Hưng Yên hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong các quý tiếp theo và cả năm 2026.

TP.HCM tìm giải pháp để thúc đẩy đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Chiều 8/5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu phân tích và tìm giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành tăng trưởng hai con số.

Xuyên tạc, bôi nhọ mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi, tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này.

"Để doanh nghiệp hạ tầng giao thông Việt góp phần hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng hai con số"

VOV.VN - Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, hạ tầng giao thông cần đi trước một bước để mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030.

