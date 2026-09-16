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Tài xế xe công nghệ và khoảng trống pháp lý cần được lấp đầy

Thứ Tư, 14:41, 16/09/2026
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VOV.VN - Phản ứng của một bộ phận tài xế Grab cho thấy những bất cập trong quan hệ giữa tài xế và nền tảng gọi xe. Luật sư Nguyễn Đức Hùng Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên cho rằng, tài xế luôn ở thế yếu nên cần hoàn thiện pháp lý và cơ chế quản lý để bảo vệ quyền lợi tài xế.

PV: Việc một bộ phận tài xế tắt app, “đình công” và phản ứng với chính sách của Grab có thể tạo ra khoảng trống thị trường cho các hãng xe nội, thưa ông?

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Luật sư Nguyễn Đức Hùng Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên.

Luật sư Nguyễn Đức Hùng: Hiện chưa có bất kỳ dữ liệu nào về quy mô và mức độ ảnh hưởng, tác động của vụ việc này đối với Grab. Grab cũng chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về các vấn đề này.

Tuy nhiên, vụ việc chưa thể tạo ra “khoảng trống” thị trường hoặc các lợi thế đáng kể nào cho các hãng xe công nghệ khác. Những lời kêu gọi tắt app hay “đình công” chỉ xuất phát từ một bộ phận tài xế, chưa có sức lan tỏa và tác động đủ mạnh để dẫn đến làn sóng “tẩy chay” đối với Grab.

Mặc dù Grab đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe công nghệ khác nhưng hiện nay Grab vẫn đang chiếm thị phần đáng kể trên thị trường Việt Nam, với số lượng người sử dụng vẫn rất lớn. Đây là lợi thế không nhỏ của Grab trong việc “giữ chân” các tài xế.

Tuy nhiên, Grab hay bất kỳ hãng xe công nghệ nào cũng không thể “bỏ qua” những ý kiến, sự bức xúc của các tài xế. Để có thể phát triển bền vững và duy trì được sức cạnh tranh cao, các hãng xe công nghệ phải đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc tính phí, các khoản khấu trừ và chiết khấu. Chỉ khi các khoản thu nhập và quyền lợi chính đáng của tài xế được đảm bảo một cách thỏa đáng, minh bạch và công bằng thì họ mới có thể yên tâm gắn bó lâu dài.

PV: Ông đánh giá thế nào về vị thế của tài xế xe công nghệ khi đàm phán với doanh nghiệp?

Luật sư Nguyễn Đức Hùng: Trong quan hệ với các hãng xe công nghệ, các tài xế luôn ở thế yếu, không có khả năng đàm phán, thỏa thuận một cách thực sự công bằng và bình đẳng.

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Các quy định, chính sách đều do các hãng xe công nghệ đưa ra và các tài xế chỉ có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận. Các tài xế không có khả năng thương lượng, thỏa thuận về các điều khoản cụ thể liên quan đến quyền lợi của mình.

Trong khi đó, các quy định pháp lý trong lĩnh vực này là chưa hoàn thiện, còn rất nhiều “khoảng trống”, dẫn đến nhiều khi các quyền và lợi ích hợp pháp của các tài xế vẫn chưa được đảm bảo và bảo vệ một cách tốt nhất.

PV: Vậy vai trò của cơ quan chức năng cần được đặt ra như thế nào để bảo đảm quyền lợi tài xế và tạo sự cân bằng hơn với doanh nghiệp?

Luật sư Nguyễn Đức Hùng: Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải tiếp tục hoàn thiện và xây dựng được các quy định pháp lý chặt chẽ và hợp lý hơn trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các tài xế.

Có thể xây dựng hợp đồng mẫu, quy định về các thông tin bắt buộc doanh nghiệp phải công khai, các khoản doanh nghiệp được phép khấu trừ, các điều kiện để doanh nghiệp có thể điều chỉnh phí, các khoản khấu trừ và tỷ lệ chiết khấu.

Bên cạnh đó, cần có các quy định về cơ quan và cơ chế giải quyết tranh chấp, bất đồng giữa tài xế và doanh nghiệp.

PV: Theo ông, cơ chế quản lý cần tập trung vào những vấn đề nào để hạn chế tranh chấp giữa tài xế và các nền tảng gọi xe?

Luật sư Nguyễn Đức Hùng: Các quy định pháp lý cần rõ ràng, hợp lý hơn trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tài xế. Đặc biệt, cần làm rõ những thông tin doanh nghiệp phải công khai, những khoản được phép khấu trừ và điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh phí, các khoản khấu trừ và tỷ lệ chiết khấu.

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Đồng thời, cần có cơ quan và cơ chế giải quyết tranh chấp, bất đồng giữa tài xế và doanh nghiệp.

PV: Nhìn từ vụ việc lần này, đâu là yêu cầu đặt ra đối với các hãng xe công nghệ và cơ quan quản lý?

Luật sư Nguyễn Đức Hùng: Grab hay bất kỳ hãng xe công nghệ nào cũng không thể “bỏ qua” những ý kiến, sự bức xúc của các tài xế. Để có thể phát triển bền vững và duy trì được sức cạnh tranh cao, các hãng xe công nghệ phải đảm bảo được tính công khai, minh bạch trong việc tính phí, các khoản khấu trừ và chiết khấu.

Chỉ khi các khoản thu nhập và các quyền lợi chính đáng của tài xế được đảm bảo một cách thỏa đáng, minh bạch và công bằng thì họ mới có thể yên tâm gắn bó lâu dài.

Về phía cơ quan chức năng, cần tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các quy định pháp lý chặt chẽ, hợp lý hơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tài xế, đồng thời tạo ra cơ chế rõ ràng trong quan hệ giữa tài xế và doanh nghiệp.

PV: Xin cảm ơn ông!

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Tài xế tẩy chay Grab: Cơ hội nào cho các hãng xe nội?

VOV.VN - Một bộ phận tài xế tắt app, tẩy chay Grab có thể tạo khoảng trống thị trường trong ngắn hạn, mở ra cơ hội cho các hãng gọi xe nội. Tuy nhiên, muốn biến khoảng trống này thành thị phần lâu dài, doanh nghiệp phải thu hút khách hàng, giữ chân tài xế và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.

Ánh Phương/VOV.VN
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