Tài xế Grab tắt app: Một cuốc xe, tài xế thực nhận bao nhiêu?

Từ phản ánh của tài xế đến vấn đề minh bạch

Những ngày qua, trên nhiều hội nhóm tài xế, lời kêu gọi tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và 13/9 nhận được sự hưởng ứng của một bộ phận tài xế. Nguyên nhân được phản ánh chủ yếu liên quan đến giá cước, các khoản phí, mức chiết khấu và số tiền thực tế tài xế nhận được sau mỗi chuyến xe.

Một số tài xế cho biết có những chuyến xe mức khấu trừ lên tới 40-46%. Trên các hội nhóm, nhiều hình ảnh chụp doanh thu, số tiền hành khách thanh toán và khoản tài xế thực nhận được chia sẻ để phản ánh sự chênh lệch giữa giá chuyến xe và thu nhập thực tế.

Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận trong ngày đầu của đợt kêu gọi, một số tài xế đã tắt ứng dụng, không nhận chuyến và chuyển sang nền tảng khác. Tuy nhiên, vẫn có tài xế tiếp tục hoạt động nên chưa thể xác định chính xác quy mô của việc tắt app. Grab cũng chưa công bố tỷ lệ tài xế tham gia.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc không chỉ nằm ở con số chiết khấu được tài xế phản ánh, mà còn là cách các khoản tiền được hình thành, công bố và giải thích với cả tài xế và hành khách.

Trước đó, một số tài xế phản ánh có chuyến xe khách thanh toán 35.000 đồng nhưng tài xế chỉ nhận 17.953 đồng; có trường hợp giá chuyến xe 18.000 đồng nhưng số tiền thực nhận là 9.630 đồng sau khi tính các khoản phí. Những phản ánh này được đưa ra để cho rằng tỷ lệ khấu trừ thực tế có thể lên tới 40-50% ở một số chuyến.

Tuy nhiên, để đánh giá chính xác mức khấu trừ, cần tách bạch từng khoản cấu thành giá dịch vụ, thay vì chỉ lấy chênh lệch giữa số tiền khách trả và số tiền tài xế nhận được để quy thành một khoản chiết khấu.

Theo Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên, thực tế, một tài xế có thể nhìn vào số tiền thực nhận để đánh giá thu nhập của mình, trong khi nền tảng có thể tính toán trên nhiều cấu phần khác nhau. Nếu các cấu phần này không được giải thích đủ rõ, chênh lệch giữa giá khách trả và tiền tài xế nhận rất dễ trở thành điểm gây tranh cãi.

“Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng cũng cần biết số tiền mình trả cho một chuyến xe bao gồm những khoản nào. Việc minh bạch không chỉ giúp tài xế hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình mà còn giúp hành khách biết giá dịch vụ được cấu thành ra sao. Vấn đề đặt ra lúc này không đơn thuần là mức chiết khấu cao hay thấp. Quan trọng hơn là các khoản phí có được xác định minh bạch, việc thay đổi chính sách có được thông báo đầy đủ và mối quan hệ giữa nền tảng với tài xế có bảo đảm sự công bằng theo quy định hay không”, luật sư Hùng nêu quan điểm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát

Việc tài xế tắt ứng dụng trước hết là phản ứng của một bộ phận đối tác trước những điều kiện hợp tác mà họ cho rằng chưa phù hợp. Đây cũng là tín hiệu để doanh nghiệp nhìn lại cách công bố và giải thích các khoản phí, chiết khấu cũng như cơ chế hình thành giá chuyến xe.

Ảnh minh hoạ

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của một số đối tác tài xế Grab liên quan đến chính sách giá cước đối với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ đối với tài xế. Các phản ánh đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu cũng như cách thức thông báo và thay đổi chính sách.

Ngày 8/9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng và đối tác tài xế. Cơ quan này đồng thời đề nghị một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gọi xe qua ứng dụng cung cấp thông tin để phục vụ việc rà soát, đánh giá. Hiện Ủy ban đang vào cuộc rà soát, xác minh nên chưa có thông tin cụ thể về kết quả cũng như chưa thể đưa ra kết luận đối với các phản ánh liên quan đến Grab.

Trong khi chờ kết quả rà soát của cơ quan quản lý, việc tài xế tắt app có thể được nhìn nhận như một tín hiệu từ thị trường. Nếu những bất đồng về giá, phí và thu nhập thực nhận tiếp tục kéo dài, vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến tài xế và nền tảng mà còn có thể tác động đến chất lượng, giá dịch vụ và quyền lợi của người sử dụng.

Do đó, điều cần thiết lúc này là làm rõ bằng dữ liệu thực tế, khách hàng trả bao nhiêu, nền tảng thu những khoản nào, tài xế thực nhận bao nhiêu và mỗi khoản tiền được áp dụng theo cơ chế nào. Khi những thông tin này được minh bạch, tranh luận về mức chiết khấu mới có cơ sở để chuyển từ phản ánh và tranh cãi sang đánh giá khách quan.