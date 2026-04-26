Tăng cường chất lượng ODA vào những dự án xoay chuyển tình thế

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển, Bộ Tài chính cho biết sẽ đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đã là nước thu nhập trung bình và đang hướng tới mức thu nhập trung bình cao, do đó các điều kiện vay sẽ ngày càng kém ưu đãi hơn, tiệm cận với điều kiện thị trường. Vì vậy, việc vay và trả nợ phải được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm phù hợp với khả năng huy động vốn và khả năng trả nợ.

Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết: "Hiện nay, các dự án ODA, chúng tôi sẽ tập trung vào các dự án có tính chất xoay chuyển tình thế, các dự án có khả năng lan tỏa cao và các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao hơn. Đó là những ưu tiên tập trung của các dự án ODA sau này".