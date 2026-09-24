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Tàu container đầu tiên từ Nam Ninh đến Cần Thơ qua kênh Bình Lục

Thứ Năm, 19:23, 24/09/2026
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VOV.VN - Chuyến tàu container đầu tiên từ Cảng Nam Ninh (Trung Quốc) đã cập Cảng Cần Thơ qua Kênh đào Bình Lục, mở tuyến vận tải sông biển trực tiếp, tạo thêm hành lang kết nối hàng hóa giữa Tây Nam Trung Quốc với ĐBSCL.

Chiều nay 24/9 tại bến Cảng Cái Cui (phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ), Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ tổ chức Lễ đón chuyến tàu đầu tiên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua Kênh đào Bình Lục từ Cảng Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đến Cảng Cần Thơ.

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Chuyến tàu container đầu tiên từ Cảng Nam Ninh (Trung Quốc) cập bến Cảng Cái Cui (Cảng Cần Thơ)

Kênh đào Bình Lục là công trình kết nối hệ thống đường thủy Tây Giang với Vịnh Bắc Bộ, tạo thêm một lối ra biển trực tiếp cho tỉnh Quảng Tây và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ngày 16/9 vừa qua, khi tuyến kênh chính thức đưa vào khai thác, tuyến vận tải ngoại thương sông biển trực tiếp Nam Ninh – Cần Thơ cũng đồng thời thực hiện chuyến tàu đầu tiên.

Sau chuyến tàu mở màn thành công này, tuyến Cảng Nam Ninh– Cảng Cần Thơ sẽ triển khai với tần suất 2 chuyến/tháng; thời gian hải trình 7 ngày. Dự kiến tuyến vận hành với các tàu container sông biển trọng tải toàn phần 4.900 DWT/500TEUs; Các tàu container dự kiến dược khai thác với tỉ lệ 25% là container lạnh và 75% container khô.

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Lễ đón chuyến tàu đầu tiên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua Kênh đào Bình Lục từ Cảng Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đến Cảng Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Công Lý nhấn mạnh, ĐBSCL là vùng sản xuất lớn về lúa gạo, thủy sản, trái cây, nông sản và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, để hàng hóa của vùng nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, bên cạnh chất lượng sản phẩm cần một hệ thống logistics thuận tiện hơn, ổn định hơn và có chi phí hợp lý hơn.

Vì vậy, Cần Thơ xác định phát triển logistics không chỉ phục vụ hoạt động của riêng thành phố, mà phải kết nối các vùng sản xuất với cảng, kết nối doanh nghiệp với thị trường và kết nối ĐBSCL với các hành lang thương mại quốc tế.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức chào mừng chuyến tàu đầu tiên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua Kênh đào Bình Lục từ Cảng Nam Ninh đã cập Cảng Cần Thơ

Sự kiện hôm nay có ý nghĩa không chỉ ở việc có thêm một chuyến tàu quốc tế, mà quan trọng hơn là mở thêm một hành lang vận tải và một phương thức kết nối hàng hóa mới giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc với Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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