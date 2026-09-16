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Kênh đào Bình Lục - "công trình thế kỷ" của Trung Quốc chính thức thông tuyến

Thứ Tư, 15:02, 16/09/2026
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VOV.VN - Kênh đào Bình Lục - một dự án trọng điểm thuộc Hành lang Thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới ở miền Tây Trung Quốc và là công trình thế kỷ của nước này - đã chính thức thông tuyến ngày 16/9.

Đây là dự án kênh đào nối liền sông và biển đầu tiên được quy hoạch và xây dựng ở cấp quốc gia tại Trung Quốc kể từ năm 1949.

Kênh đào Bình Lục bắt đầu xây dựng vào ngày 28/8/2022, với tổng vốn đầu tư khoảng 72,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 10,4 tỷ USD), nối cửa sông Bình Đường gần Nam Ninh, thủ phủ Quảng Tây với Vịnh Bắc Bộ thông qua thành phố cảng Khâm Châu.

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Nút giao Mã Đạo trên kênh đào Bình Lục ngày 16/09. Ảnh: Tân Hoa xã

Với chiều dài 134,2 km và được xây dựng theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp I, kênh đào này có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 tấn, trở thành kênh đào có năng lực vận tải lớn nhất Trung Quốc.

Theo truyền thông nước này, kênh đào Bình Lục bổ trợ cho hệ thống đường sắt và đường bộ của Hành lang Thương mại đường bộ - đường biển quốc tế mới để tạo thành một hệ thống vận tải đa phương thức. Dự án giúp tập hợp hiệu quả nguồn hàng từ khu vực Tây Nam Trung Quốc, thúc đẩy sức sống kinh tế vùng và nâng cao hiệu quả logistics của hành lang này.

Với việc kênh đào đi vào hoạt động, hàng hóa từ khu vực Tây Nam nước này có thể tiếp cận biển qua kênh đào Bình Lục, giúp rút ngắn hành trình đường thủy nội địa hơn 560 km so với các tuyến đường truyền thống và tiết kiệm hơn 5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 750 triệu USD) chi phí vận chuyển hàng năm.

Trước đó, chuyến hàng đầu tiên của tuyến vận tải hàng hóa đường sông kết hợp đường biển xuyên biên giới kết nối Lào và Việt Nam với thành phố Quý Cảng của Quảng Tây qua kênh đào Bình Lục đã khởi hành, đánh dấu tuyến vận tải này chính thức đi vào hoạt động.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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