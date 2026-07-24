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Cải chính

Tây Ninh chịu áp lực giữ tăng trưởng hai con số

Thứ Sáu, 20:43, 24/07/2026
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VOV.VN - GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Tây Ninh tăng 10,12%, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất cả nước, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu 10-10,5% cả năm. Tuy nhiên, tỉnh cần nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, đất đai, nhân lực để chuyển hóa dòng vốn thành năng lực sản xuất mới.

 

Tăng trưởng cao, áp lực lớn trong 6 tháng cuối năm

Tăng trưởng GRDP 10,12% trong 6 tháng đầu năm là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Tây Ninh đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 33.600 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

tay ninh chiu ap luc giu tang truong hai con so hinh anh 1
Tây Ninh tăng trưởng cao, chính vì vậy đang chịu áp lực lớn những tháng cuối năm 

Đây là nền tảng quan trọng để Tây Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10-10,5% trong cả năm. Tuy nhiên, phần việc trong 6 tháng cuối năm vẫn rất lớn. Áp lực lớn nhất là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, trong bối cảnh nhiều dự án còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, tái định cư, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng.

Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đòi hỏi các nguồn vốn phải nhanh chóng chuyển thành công trình, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất thực tế. Nếu dòng vốn bị “kẹt” ở thủ tục, hiệu ứng lan tỏa đến xây dựng, sản xuất vật liệu, vận tải, thương mại và dịch vụ sẽ bị hạn chế.

Trong khi đó, doanh nghiệp tiếp tục chịu sức ép từ chi phí đầu vào, biến động giá nhiên liệu và yêu cầu ngày càng cao về công nghệ, năng suất, nhân lực. Điều này cho thấy, tăng trưởng trong giai đoạn mới không thể chỉ dựa vào mở rộng quy mô, mà phải dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng.

Ông Tô Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn - một trong những nhà đầu tư tại Tây Ninh cho rằng: “Không đổi mới sáng tạo thì chúng ta sẽ không thích nghi được với những yếu tố biến thiên của thị trường. Đồng thời không có hoạt động đổi mới sáng tạo thì không tạo ra mô hình sản xuất, tăng trưởng mới thì với với doanh nghiệp sẽ làm giảm giá trị và mất đi lợi thế cạnh tranh”.

Để giữ nhịp tăng trưởng, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho rằng, cần điều hành bám sát kịch bản theo từng tháng, từng quý, đồng thời tập trung giải quyết các điểm nghẽn để nguồn lực đầu tư được chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.

Trước những khó khăn đó, Sở Tài chính tỉnh này tiếp tục tham mưu UBND tỉnh điều hành quyết liệt, bám sát kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên cho đầu tư phát triển và các công trình trọng điểm.

Hạ tầng mở rộng không gian, đầu tư tạo động lực mới

Nếu đầu tư là động lực trực tiếp, hạ tầng sẽ quyết định khả năng mở rộng không gian tăng trưởng của Tây Ninh.

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Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Với vị trí kết nối TP.HCM, Đồng Nai, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia, Tây Ninh đang đứng trước cơ hội hình thành các hành lang phát triển mới. Các dự án như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 4, trục ĐT.827E cùng hệ thống cửa khẩu, logistics và kết nối với Cảng Quốc tế Long An được kỳ vọng tạo ra sự thay đổi lớn về dòng chảy hàng hóa, đầu tư và sản xuất.

Theo định hướng của tỉnh, hạ tầng giao thông không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, mà còn phải mở rộng không gian công nghiệp, giảm chi phí logistics và tăng khả năng kết nối giữa các vùng kinh tế.

 “Tây Ninh ra sức tổ chức thực hiện nhiều giải pháp thực hiện liên kết vùng… nhằm tạo động lực để Tây Ninh cùng với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và TP.HCM phát triển bền vững trong thời gian tới”, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh điều chỉnh đến năm 2050 định hướng khoảng 46.000 ha phục vụ phát triển các khu công nghiệp. Đây là dư địa lớn để Tây Ninh thu hút đầu tư, nhưng cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng tăng trưởng. Mở rộng khu công nghiệp chỉ thực sự tạo giá trị khi đi cùng các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện, tự động hóa và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Cùng với công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế số và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng tạo thêm các trụ đỡ cho nền kinh tế.

Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở đã xác định đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài cần tạo thành một “kiềng ba chân”: đầu tư công tạo nền tảng hạ tầng; khu vực tư nhân mở rộng sản xuất; còn dòng vốn FDI mang đến công nghệ và khả năng kết nối chuỗi giá trị.

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 “Nếu phải lựa chọn một động lực có ý nghĩa quyết định, Sở Tài chính khẳng định đó là đầu tư", ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết.

“Nếu phải lựa chọn một động lực có ý nghĩa quyết định, Sở Tài chính khẳng định đó là đầu tư. Khi đầu tư công tạo nền tảng, đầu tư tư nhân tạo động lực sản xuất và đầu tư nước ngoài mang lại công nghệ cao, sự hội tụ này sẽ tạo nên xung lực tổng hợp đưa Tây Ninh duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững”, ông Trần Văn Tươi thông tin. 

Tây Ninh có cơ sở để kỳ vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10-10,5% trong năm 2026. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là biến kết quả tăng trưởng hiện tại thành năng lực cạnh tranh dài hạn. Trong ngắn hạn, tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng sẽ quyết định khả năng giữ nhịp tăng trưởng. Về dài hạn, chất lượng dòng vốn đầu tư, hạ tầng kết nối, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng duy trì tăng trưởng hai con số.

Nếu giải quyết được các điểm nghẽn, kết nối hiệu quả đầu tư công với đầu tư tư nhân và FDI, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Tây Ninh sẽ có thêm nền tảng để duy trì bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

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Tây Ninh chọn UAV và AI làm động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Tây Ninh sẽ ưu tiên phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) như hai lĩnh vực công nghệ chiến lược, hướng tới trở thành trung tâm thử nghiệm, đào tạo và phát triển công nghiệp phụ trợ UAV của khu vực phía Nam.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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