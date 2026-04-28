Thái Nguyên đồng loạt khởi công 10 dự án tổng vốn hơn 8.200 tỉ đồng

Thứ Ba, 17:01, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (28/4), tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức khởi công 10 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với tổng vốn hơn 8.200 tỉ đồng.


Các dự án gồm các lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội, khu dân cư và dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý… Trong đó, đáng chú ý là 4 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn hơn 5.000 tỉ đồng, quy mô khoảng 5.000 căn hộ. Các dự án góp phần nâng cao đời sống nhân dân và cụ thể hóa mục tiêu hoàn thành 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030 của tỉnh Thái Nguyên.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình - giai đoạn II.

Ở lĩnh vực hạ tầng công nghiệp là dự án Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II có quy mô hơn 80ha với tổng vốn trên 493 tỉ đồng, cùng 2 cụm công nghiệp Hà Châu 1 và Hà Châu 2 có diện tích hơn 93ha, tổng mức đầu tư hơn 1.350 tỉ đồng.

Ông TOMITA TAKAHISA, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji, đơn vị đầu tư hạ tầng KCN Thanh Bình giai đoạn II, cho biết: “Dự kiến dự án sẽ thu hút khoảng 30 đến 40 nhà đầu tư thư cấp với tổng vốn đầu tư 3.000 đến 5.000 tỷ đồng, tương đương 100 - 200 triệu đô la Mỹ, đóng góp ngân sách hàng trăm tỷ đồng và tạo hàng ngàn việc làm ổn định cho người lao động, đa số là người dân địa phương. Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đối tác để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật”.

Ông TOMITA TAKAHISA, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji, đơn vị đầu tư hạ tầng KCN Thanh Bình gai đoạn II cam kết đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án theo kế hoạch

Các dự án nhà ở xã hội, dự án khu dân cư, an sinh xã hội, dự án đầu tư hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa, thu hút dân cư, phát triển đô thị và nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân Thái Nguyên trong thời gian tới. Đồng thời, các dự án hạ tầng công nghiệp sẽ tạo thêm quỹ đất sạch, tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp để sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư mới..

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; lấy công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đô thị văn minh và hạ tầng đồng bộ làm động lực; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy đầu tư hạ tầng chiến lược làm khâu đột phá; lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, trách nhiệm vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự vì sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại diện các doanh nghiệp nhấn nút khởi công 10 dự án, công trình trọng điểm

“Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt các dự án hôm nay không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong hiện thực hóa quy hoạch, cụ thể hóa các định hướng phát triển thành những công trình, dự án thiết thực. Qua đó, từng bước biến tiềm năng thành nguồn lực, chuyển chủ trương thành kết quả cụ thể, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển tới. Điều tỉnh Thái Nguyên hướng tới không chỉ là một lễ khởi công thành công, mà quan trọng hơn là các công trình, dự án phải được triển khai thực chất, hiệu quả. Từng hạng mục phải chuyển động mạnh mẽ, từng cam kết phải được hiện thực hóa, để mỗi dự án sớm trở thành động lực cho tăng trưởng mới của tỉnh", ông Vương Quốc Tuấn khẳng định.

Để các dự án triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương phải chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh chóng, đúng quy định.

Nhân lực, máy móc thiết bị được huy động để triển khai Dự án Khu nhà ở xã hội Đồng Tiến (phường Vạn Xuân)

Trong những tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận về phát triển kinh tế khi thu hút dòng vốn FDI gần 5,7 tỉ USD, cao nhất cả nước. Hết quý I, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tăng 17,13% so cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỉ USD, tăng 16,4%, thu ngân sách trên 8.000 tỉ đồng, tăng 42,6% so cùng kỳ.

Thái Nguyên bứt phá thu hút đầu tư từ cải cách thực chất

VOV.VN - Hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới chỉ trong quý I/2026, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Đằng sau con số này không chỉ là lợi thế vị trí hay hạ tầng, mà là kết quả của quá trình cải cách môi trường đầu tư theo hướng thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên khởi công dự án khu công nghiệp cụm công nghiệp phát triển đô thị hạ tầng đồng bộ thu hút FDI an sinh xã hội
Thái Nguyên: Xã, phường có ít nhất 1 thư viện, 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai để đến tháng 5/2026, mỗi xã, phường có ít nhất 1 điểm thư viện gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc người cao tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Đo hiệu quả công việc qua sự hài lòng của Nhân dân
VOV.VN -   Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026–2031, ông Vương Quốc Tuấn khẳng định quyết tâm nỗ lực đưa kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng 11% trong năm 2026, đồng thời duy trì đà tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Tinh gọn để mạnh hơn – Thái Nguyên nâng cao hiệu lực lãnh đạo từ cơ sở
VOV.VN - Tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang là yêu cầu cấp thiết trong tiến trình đổi mới và xây dựng Đảng hiện nay. Không chỉ nhằm giảm đầu mối, tinh giản biên chế, việc sắp xếp lại bộ máy còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn đó là nâng cao hiệu lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

