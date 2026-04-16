Thái Nguyên bứt phá thu hút đầu tư từ cải cách thực chất

Trong tổng số hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI, có 6 dự án được cấp mới với tổng vốn hơn 5,3 tỷ USD, cùng một số dự án điều chỉnh tăng vốn hơn 300 triệu USD. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Thái Nguyên đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một trong những lợi thế lớn của địa phương là vị trí địa lý thuận lợi, kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng và các cửa khẩu quốc tế.

Thái Nguyên trở thành "bến đỗ" của những nhà đầu tư lớn nhờ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng

Ông You In Ho, Phó Giám đốc Công ty TNHH KSD Vina, Khu công nghiệp Điềm Thụy cho biết: “Lợi thế lớn nhất của Thái Nguyên chính là tính kết nối vùng hoàn hảo. Việc nằm tiếp giáp với Hà Nội và có hạ tầng giao thông hiện đại kết nối trực tiếp với các cửa khẩu quốc tế đã giúp chúng tôi tối ưu hóa quy trình xuất nhập khẩu. Vị trí trung tâm vùng không chỉ thuận lợi cho giao thương mà còn giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận mạng lưới vệ tinh cung ứng trong khu vực”

Không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có, kết quả thu hút đầu tư của Thái Nguyên còn đến từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh. Điểm nhấn là việc triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục đầu tư. Với hai hình thức “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%”, các dự án trọng điểm được ưu tiên xử lý nhanh, liên thông, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho nhà đầu tư.

Đây là những kết quả xứng đáng từ nỗ lực đổi mới và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Chinh Lan)

Bà Từ Chí Yến, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH RQ Technology Electronic Việt Nam đánh giá: “Cơ chế như luồng xanh đã giúp tháo gỡ nhanh các rào cản hành chính. Việc các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã có mặt tại đây cũng tạo thuận lợi lớn cho kết nối sản xuất. Cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, chúng tôi hoàn toàn yên tâm mở rộng đầu tư lâu dài tại Thái Nguyên”.

Cùng với cải cách thủ tục, tỉnh Thái Nguyên cũng duy trì hiệu quả các kênh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Mô hình Trà sáng cùng doanh nhân trở thành cầu nối quan trọng, giúp lãnh đạo tỉnh lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch và thân thiện.

Ở góc độ chiến lược, Thái Nguyên kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và kết nối giao thông liên vùng, tạo quỹ đất sạch và điều kiện thuận lợi cho các dự án quy mô lớn.

Mô hình Trà sáng cùng doanh nhân được tỉnh Thái Nguyên duy trì (Ảnh: Chinh Lan)

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Giám đốc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất rà soát và bổ sung thêm 20 khu công nghiệp mới, nâng tổng quy mô lên 37 khu với tổng diện tích xấp xỉ 14.000 ha. Có thể khẳng định, Thái Nguyên là địa điểm hội tụ đầy đủ lợi thế về hạ tầng giao thông kết nối và điều kiện địa chất vật lý thuận lợi cho xây dựng nhà máy”.

Không gian phát triển của Thái Nguyên tiếp tục được mở rộng thông qua các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết tỉnh đang tập trung triển khai nhiều tuyến giao thông liên kết vùng như nâng cấp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới; hoàn thành tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn; đẩy nhanh tuyến Bắc Kạn - Cao Bằng và xúc tiến tuyến Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang..., qua đó tạo động lực hình thành các hành lang công nghiệp, đô thị và dịch vụ.

“Thái Nguyên đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, qua đó bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi” - ông Vương Quốc Tuấn khẳng định.

Mô hình Trà sáng cùng doanh nhân góp phần tạo môi trường đối thoại cởi mở, gần gũi giữa chính quyền và doanh nghiệp (Ảnh: Chinh Lan)

Với việc ban hành Đề án cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2026 đến 2030, Thái Nguyên xác định rõ định hướng chuyển từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành. Những kết quả đạt được trong quý I năm 2026 mới chỉ là bước khởi đầu. Với nền tảng cải cách đồng bộ, định hướng phát triển rõ ràng và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại trong thời gian tới.