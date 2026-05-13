Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục năm thứ 3 liên tiếp

Sáng 13/05 (theo giờ địa phương), Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố số liệu về thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong năm tài chính 2025 kết thúc vào tháng 3 vừa qua - số liệu thể hiện mức thặng dư từ thương mại và đầu tư với các nước ngoài. Kết quả cho thấy, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong năm tài chính 2025 đạt mức hơn 34.521 tỷ yên (tương đương khoảng 219 tỷ USD).

Đây là mức thặng dư cao nhất kể từ dữ liệu so sánh được công bố vào năm 1985, đồng thời đánh dấu năm thứ ba liên tiếp thặng dư vãng lai đạt mức kỷ lục mới, vượt xa con số khoảng 31.880 tỷ Yên của số liệu sơ bộ được Bộ Tài chính công bố trước đó vào tháng 2.

Các yếu tố chính dẫn đến kết quả này được xác nhận là do thặng dư trong “cán cân thu nhập cơ bản”, thể hiện giá trị cổ tức mà các công ty Nhật Bản nhận được từ các công ty con ở nước ngoài và lãi suất trái phiếu mà họ nắm giữ, đạt đỉnh kỷ lục và chiếm tới 42.280 tỷ yên (tăng 2,1% so với năm trước đó), trong khi đồng yên mất giá đã khiến các khoản doanh thu bằng đồng USD hoặc Euro khi quy đổi ngược lại về yên tăng vọt một cách cơ học.

Bên cạnh đó, cán cân thương mại hàng hóa cũng đạt mức thặng dư lên tới 1.360 tỷ yên, trong đó kim ngạch xuất khẩu tăng 3,3% lên mức 111,35 nghìn tỷ yên, dẫn đầu bởi các mặt hàng có giá trị cao như chip bán dẫn, linh kiện điện tử và thực phẩm sang các thị trường châu Á và châu Âu, trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 0,8% (xuống 109,98 nghìn tỷ Yên), một phần do giá năng lượng (dầu mỏ, khí đốt) hạ nhiệt so với giai đoạn khủng hoảng trước đó.

Ngoài ra, việc đồng yên thấp đã đưa Nhật Bản trở thành điểm đến du lịch giá rẻ. Chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại Nhật vượt xa chi tiêu của người Nhật ra nước ngoài, và điều này đóng vai trò như một nguồn “xuất khẩu dịch vụ” tại chỗ, đóng góp đáng kể vào việc thu hẹp thâm hụt thương mại dịch vụ của Nhật Bản.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tài chính Nhật Bản cũng công bố số liệu về thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 03 vừa qua. Kết quả cho thấy cán cân này đạt mức 4.681,5 tỷ yên. Đây là tháng thứ 14 liên tiếp Nhật Bản đạt mức thăng dư này.