Có hay không việc Chính phủ Nhật Bản can thiệp tỷ giá?

Thứ Tư, 17:04, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc đồng nội tệ của Nhật Bản tăng giá đột ngột trong những ngày gần đây đang dẫn tới nhiều nhận định, đồn đoán về khả năng Chính phủ và Ngân hàng trung ương nước này đã tiến hành một số biện pháp mạnh nhằm can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Động thái đầu tiên gây chú ý và tạo tâm lý thận trọng cho các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ Nhật Bản và quốc tế là việc vào ngày 04/5, đồng nội tệ của Nhật Bản đột ngột tăng giá từ mức gần 160 JPY/1 USD lên mức trên 155 Yên. Tiếp đó, tại phiên giao dịch tại các thị trường quốc tế trong ngày hôm nay 6/5, tỷ giá này thay đổi rất nhanh với mức 2,7 Yên chỉ trong vòng 30 phút, khi đang từ gần 158 JPY/1 USD tăng lên 155 Yên.

Trước đó, từ ngày 30/4 vừa qua, trong giới chuyên môn và giới đầu tư đã rộ lên những nhận định, đồn đoán về khả năng Chính phủ và Ngân hàng trung ương Nhật Bản can thiệp vào thị trường để điều hành tỷ giá. Bản thân một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nhật Bản cũng đã từng bóng gió về khả năng nêu trên trước thềm kỳ nghỉ Tuần lễ vàng. Trong khi đó, đối với câu hỏi của báo chí quốc tế trong chuyến thăm Uzbekistan về vấn đề này, bà Katayama Satsuki - Bộ trưởng Tài chính Nhật đã né trả lời trực tiếp, khi nhấn mạnh “không bình luận (No comment)”.

Đồng Yên Nhật đang phải chịu nhiều áp lực từ chiến sự Trung Đông (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo giới quan sát, những nhận định và đồn đoán của giới chuyên môn và giới đầu tư Nhật Bản là có cơ sở, khi đã từng có một vài tiền lệ về việc Chính phủ và Ngân hàng trung ương Nhật Bản can thiệp vào thị trường nhằm điều hành tỷ giá.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (ảnh: Jiji Press)

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản đã thừa nhận bơm vào thị trường hơn 9.788 tỷ Yên (tương đương khoảng 65 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5/2024, và lần can thiệp tiếp sau diễn ra ngay vào giai đoạn từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7 cùng năm, với gần 5.535 tỷ Yên (tương đương khoảng 37 tỷ USD) được đưa vào thị trường. Kết quả là đồng nội tệ của Nhật đã tăng giá rất mạnh lên mức 148 Yên vào ngày 01/8/2024, khi đang ở mức khoảng 161 JPY/1 USD.

 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Nhiều trụ cột mới trong hợp tác thực chất Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Thiết lập quan hệ ngoại giao từ lúc còn là “phía bên kia” của nhau, Việt Nam và Nhật Bản đã đồng hành, vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử mới đi đến được mốc son “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”.

VOV.VN - Ngày 22/4, tại tỉnh Iwate, thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra liên tiếp 2 đám cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng.

VOV.VN - Thực hiện kế hoạch tăng gấp đôi quy mô hạm đội tàu chiến mặt nước, hôm nay, tại thành phố Melbourne, Australia vừa ký hợp đồng mua 3 tàu tuần tra lớp Mogami của Nhật Bản được cho là có giá trị 10 tỷ đô la Australia. Dự kiến tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho Australia vào năm 2029.

