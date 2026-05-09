Nhật Bản sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hàn Quốc trên thị trường vũ khí

Thứ Bảy, 08:36, 09/05/2026
VOV.VN - Theo giới chuyên môn Hàn Quốc, sau khi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài được sửa đổi, sự hiện diện và sức cạnh tranh của nước này trên thị trường công nghiệp quốc phòng thế giới sẽ tăng lên đáng kể.

Theo các chuyên gia Hàn Quốc, sức cạnh tranh của Nhật Bản đã ở mức rất cao ngay cả trước khi hoạt động xuất khẩu vũ khí của nước này được “cởi trói” thông qua việc sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài. Bằng chứng là chiến thắng của Nhật Bản trong cuộc cạnh tranh liên quan đến dự án tàu hộ tống của Australia với quy mô 1.100 tỷ Yên (tương đương khoảng 7,3 tỷ USD).

Tiêm kích F2 của Nhật Bản. Ảnh Lực lượng phòng vệ

Từ năm 2024, hai “ông lớn” của ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc là HD Hyundai và Hanwha Ocean đã dồn lực tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, Australia cuối cùng đã lựa chọn tàu khu trục đa năng thế hệ mới lớp Mogami do Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản thiết kế và chế tạo, thông qua hợp đồng mới được ký kết vào giữa tháng Tư vừa qua.

Tàu khu trục tàng hình đa năng Mogami của Nhật Bản. Ảnh Jiji Press

Ngoài công nghiệp đóng tàu, ngành hàng không quân sự Nhật Bản với các máy bay chiến đấu thế hệ mới và các loại vũ khí dẫn đường có độ chính xác vượt trội cũng được coi là “thế mạnh khó vượt qua”. Các chuyên gia Hàn Quốc dẫn chứng việc Nhật Bản đang hợp tác với Anh và Italy nghiên cứu, phát triển một dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới, cùng năng lực công nghệ đủ để sản xuất hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa tầm xa có khả năng không thua kém hệ thống Patriot, để chứng minh cho nhận định này.

Các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cũng nhận định, trong ngắn hạn, nước này vẫn duy trì được ưu thế ở phân khúc vũ khí – khí tài mặt đất với những thương hiệu nổi tiếng thế giới như xe tăng K2, pháo tự hành K9, thiết giáp K808…, cũng như duy trì sức cạnh tranh với máy bay chiến đấu đa năng KF-21 và hệ thống phòng thủ tên lửa Sky Bow II. Tuy nhiên, trong trung hạn, Nhật Bản sẽ nổi lên với tư cách là một đối thủ đáng gờm của các cường quốc xuất khẩu vũ khí trên thế giới.

Hệ thống tên lửa đất đối hạm dang thức 12 của Nhật Bản. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Các chuyên gia thị trường công nghiệp quốc phòng cũng nhận định, ngoài sức cạnh tranh về lợi ích kinh tế trên thị trường quốc phòng, sự hiện diện của các loại vũ khí – khí tài quân sự có trình độ công nghệ rất cao của Nhật Bản, đặc biệt là tàu chiến và máy bay chiến đấu, thậm chí có khả năng làm thay đổi cục diện và cán cân sức mạnh quân sự tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Australia và Nhật Bản hợp tác chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới
VOV.VN - Vốn là hai quốc gia có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực, hợp tác giữa Australia và Nhật Bản tiếp tục được tăng cường sau khi Australia lựa chọn Nhật Bản làm đối tác trong một dự án chế tạo tàu chiến đa năng thế hệ mới, dựa trên thiết kế của một lớp chiến hạm Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thành lập Phòng thiết bị không người lái

VOV.VN - Thực hiện chiến lược thay thế hệ thống tấn công - phòng thủ bằng các thiết bị bay không người lái (UAV), hay còn gọi là chiến lược UAV hóa, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập mới 2 bộ phận liên quan đến nhiệm vụ này.

Nhật Bản và Australia lần đầu tham gia tập trận SALAKNIB giữa Philippines và Mỹ

VOV.VN - Tập trận Lá chắn SALAKNIB 2026 diễn ra từ ngày 6/4 tại thành phố Palayan của Philippines. Đây là cuộc tập trận hàng năm giữa hai đồng minh Mỹ và Philippines, với sự tham gia lần đầu tiên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và quân đội Australia.

