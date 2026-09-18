Theo Quyết định số 1613 ngày 20/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng công bố quyết định bổ nhiệm 9 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo Ban Quản lý. Ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Ban Quản lý các khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn; đồng thời phát huy vai trò đầu mối trong quản lý, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý các Khu kinh tế và các khu công nghiệp Đắk Lắk khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc hợp nhất các ban quản lý nhằm tạo đầu mối quản lý thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

“Các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là những không gian có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc hợp nhất ba đơn vị không phải để tạo ra một cơ quan lớn hơn, mà tạo ra một cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Hiệu quả phải thể hiện bằng thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, dự án triển khai thuận lợi hơn, đất đai và kết cấu hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, môi trường đầu tư được cải thiện và doanh nghiệp và nhà đầu tư hài lòng hơn”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.