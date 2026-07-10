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Thành Thành Công - Biên Hòa bị phạt 175 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

Thứ Sáu, 11:09, 10/07/2026
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VOV.VN - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 365/QĐ-XPHC ngày 1/7/2026, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch liên quan đến việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu mã SBTH2327001, giá trị 200 tỷ đồng. Theo phương án phát hành và bản công bố thông tin trước phát hành, số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ được sử dụng để mua lại một phần hai lô trái phiếu SBTB2124001 và SBTB2124002.

thanh thanh cong - bien hoa bi phat 175 trieu dong vi cong bo thong tin sai lech hinh anh 1

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ 200 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành chỉ được sử dụng để mua lại trái phiếu SBTB2124002. Doanh nghiệp không bố trí nguồn vốn từ đợt phát hành để mua lại trái phiếu SBTB2124001 như đã công bố.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu do doanh nghiệp công bố không phản ánh đúng thực tế, dẫn đến hành vi công bố thông tin sai lệch. Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa còn bị buộc hủy bỏ hoặc cải chính các thông tin sai lệch theo quy định của pháp luật. Quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với doanh nghiệp.

Triều Quân/VOV.VN
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