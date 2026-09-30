Thanh tra yêu cầu rà soát, xử lý nhiều vấn đề tại 5 dự án liên quan Nam Long

Theo kết luận thanh tra, tại dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn (xã Bình Hưng, thuộc huyện Nhà Bè cũ), Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với hơn 137 m2 đất.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đến tháng 6/2026, Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn (thuộc Tập đoàn Nam Long) đã nộp hơn 1.558 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Sau khi khởi công các Block A, B, D, E, G, H thuộc dự án nhà ở xã hội trong Khu nhà ở Nguyên Sơn, Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn chưa đăng tải thông tin dự án tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương; thông tin trên sàn giao dịch bất động sản của Công ty cũng chưa nêu thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký.

Một góc dự án Waterfront Đồng Nai của Công ty Nam Long bị thanh tra (Ảnh: Duy Phương)

Tại dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025 dự án được điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tăng hơ 10.387 m2 đất khu ở. Đến thời điểm thanh tra tháng 6/2026, các cơ quan chuyên môn của thành phố Đồng Nai chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với diện tích này.

Cơ quan thanh tra cũng xác định, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản.

Ngoài ra, hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án chưa ghi thời hạn sử dụng đất.

Tại Dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam (phường An Lạc, thuộc quận Bình Tân cũ), chủ đầu tư bàn giao nhà cho khách hàng khi trạm y tế chưa được xây dựng. Thanh tra xác định, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D khi chưa có bảo lãnh ngân hàng, chưa thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý tới Sở Xây dựng TP.HCM.

Tại Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate, UBND tỉnh Long An (trước đây) đã chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Nam Long VCD và Công ty Cổ phần Southgate ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trước khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Dự án sau đó được điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để cập nhật các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung.

Từ những nội dung kết luận, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Các cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu kiểm tra từng hành vi được nêu trong kết luận để xác định thời điểm thực hiện, chủ thể vi phạm, quy định và thời hiệu xử phạt; xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi còn thời hiệu, đủ điều kiện xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

UBND các địa phương phải báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra kèm tài liệu chứng minh về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12/2026 để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.