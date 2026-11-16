Tháo gỡ vướng mắc đất đai, Đồng Nai tạo đà thu hút đầu tư



Đất đai – nguồn lực cần được khai thác hiệu quả

Đồng Nai có quy mô công nghiệp đứng thứ 4 cả nước, đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm và định hướng phát triển các không gian kinh tế mới, yêu cầu gỡ vướng mắc đất đai rất cần thiết.

Không chỉ tháo gỡ khó khăn cho từng dự án, vấn đề đặt ra là tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất, đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực tế, những vướng mắc pháp lý kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án mà còn tác động đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư.

Bà Trương Anh Minh Châu, nhà đầu tư đến từ TP.HCM đang quan tâm đến thị trường Đồng Nai cho rằng, việc tháo gỡ pháp lý cho một số dự án là tín hiệu tích cực, củng cố niềm tin cho thị trường.

Khi pháp lý được khai thông, các dự án sẽ tái kích hoạt. (Ảnh: Lưu Sơn)

“Ngày 31/10 vừa qua, Novaland đã được tháo gỡ pháp lý. Đây là một điểm sáng đối với khách hàng, nhà đầu tư. Pháp lý được tháo gỡ và dự án quay lại kinh doanh là tín hiệu khá tốt để nhà đầu tư cân nhắc tiếp tục đầu tư”. Bà Châu chia sẻ.

Tuy nhiên, tháo gỡ pháp lý mới chỉ là một khâu trong quá trình giải phóng mặt bằng và đưa đất đai vào sử dụng. Để các dự án phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cần mặt bằng phù hợp, chi phí hợp lý và hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ. Đối với doanh nghiệp sản xuất, đây là điều kiện trực tiếp quyết định khả năng mở rộng quy mô và đầu tư công nghệ.

Ông Hoàng Phương Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dụng cụ Cơ khí và Y tế VPIC cho biết, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng nhà xưởng, đầu tư tự động hóa nhưng chi phí đất đai là một trong những trở ngại.

“Về đất đai để phát triển doanh nghiệp, thời gian vừa qua cũng gặp khó khăn về chi phí để mở rộng doanh nghiệp, mở rộng xưởng, phát triển các công nghệ tự động hóa. Giá đất đang cao hơn năng lực doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đề nghị thành phố Đồng Nai cũng như Trung ương có những chính sách để giúp cho doanh nghiệp có cơ hội sở hữu đất trong khu công nghiệp thuận lợi hơn trong tương lai” - ông Nam cho biết thêm.

Hạ tầng kết nối còn thiếu khiến là khó khăn mà nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp khó trong trong định hướng phát triển. (Ảnh: Lưu Sơn)

Bên cạnh mặt bằng sản xuất, khả năng kết nối giao thông cũng là yếu tố quyết định hiệu quả khai thác đất đai. Một khu vực có tiềm năng phát triển nhưng thiếu hạ tầng kết nối sẽ khó phát huy đầy đủ lợi thế, đồng thời làm gia tăng chi phí vận chuyển và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Phan Huỳnh Anh Khoa - chuyên gia tư vấn đầu tư, Đồng Nai cần đẩy nhanh đầu tư các công trình giao thông kết nối, nhất là với TP.HCM và các trục giao thông quan trọng.

Khi nút thắt pháp lý đất đai được khơi thông nhiều dự án ở Đồng Nai tái khởi động. (Ảnh: Lưu Sơn)

“Các vấn đề về pháp lý đã được chính quyền Đồng Nai khơi thông, nhưng hiện tại tôi thấy hạ tầng kết nối vẫn chưa hoàn thiện. Tôi cũng kỳ vọng 1-2 năm nữa Đồng Nai có thể thúc đẩy các dự án đầu tư công để kết nối thuận lợi hơn. Chỉ cần hoàn thành dự án Vành đai 3 và có đường nối vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây thì sẽ thuận lợi hơn” - ông Khoa bày tỏ.

Thực tế trên cho thấy, để gỡ điểm nghẽn đất đai, vấn đề lớn nhất là sự đồng bộ từ khâu quy hoạch, thủ tục đến mặt bằng và hạ tầng. Đây cũng là yếu tố quyết định việc nguồn lực đất đai có được tận dụng hiệu quả để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng hay không.

Giải pháp cụ thể tháo gỡ điểm nghẽn

Để đất đai phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương cần chủ động rà soát những khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm xử lý. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền cần xử lý dứt điểm, những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời kiến nghị cấp trên xem xét để tránh kéo dài hồ sơ.

Các dự án hạ tầng ở Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ khi có được mặt bằng sạch (ảnh: Lưu Sơn)

Lãnh đạo TP. Đồng Nai đã giao các sở, ban, ngành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế có trách nhiệm rà soát, phân loại các kiến nghị, tham mưu hướng xử lý và theo dõi tiến độ thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Nai, nhấn mạnh việc giải quyết kiến nghị phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động thông tin để doanh nghiệp nắm được tiến độ xử lý.

“Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế sẽ rà soát, phân loại và tham mưu cho UBND thành phố để chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục thực hiện những nội dung kiến nghị của doanh nghiệp. Việc nào của các sở, ban, ngành thì tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong thẩm quyền của mình. Nội dung nào vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo UBND thành phố để tiếp tục giải quyết. Đặc biệt, phải thường xuyên cập nhật tiến độ cũng như chủ động thông tin cho doanh nghiệp, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần” - bà Hoàn nhấn mạnh.

Quy hoạch mới của Đồng Nai sẽ chú trọng phát triển không gian đô thị ven sông. (Ảnh: Lưu Sơn)

Cùng với đó, Đồng Nai đang rà soát, định hướng lại quy hoạch tổng thể và quy hoạch đô thị, trong đó chú trọng phát triển không gian đô thị ven sông, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo dư địa phát triển mới.

Tuy nhiên, để các định hướng này được áp dụng hiệu quả, điều quan trọng vẫn là chất lượng thực thi. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, công khai quy trình giải quyết hồ sơ và khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm cần được triển khai nghiêm túc. Bởi với doanh nghiệp, điều họ cần không chỉ là những cam kết hỗ trợ mà còn là thời hạn giải quyết rõ ràng, thủ tục minh bạch và kết quả cụ thể.