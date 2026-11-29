Nhà ở không chỉ cần giá phù hợp mà còn phải thuận tiện

Tại TP.HCM và Hà Nội, nguồn cung nhà ở đang mở rộng ra các khu vực ngoại thành và dọc theo những hành lang hạ tầng mới. Xu hướng này mang đến thêm lựa chọn về giá cho người mua và người thuê, nhưng một bất động sản có giá thấp hơn chưa chắc giúp người trẻ giảm được áp lực tài chính.

Nếu nơi ở cách xa trung tâm, cư dân có thể phải đánh đổi bằng thời gian và chi phí di chuyển. Vì vậy, khả năng chi trả nhà ở cần được xem xét trong mối tương quan với tổng chi phí sinh hoạt, thay vì chỉ căn cứ vào giá mua hoặc giá thuê.

Không chỉ quan tâm đến giá mua, giá thuê, thế hệ Gen Z ngày càng chú trọng khả năng kết nối giao thông, môi trường làm việc và tiện ích phục vụ đời sống

Đối với thế hệ Gen Z, nơi ở phù hợp không chỉ cần đáp ứng khả năng tài chính mà còn phải thuận tiện tiếp cận việc làm, giao thông và các tiện ích thiết yếu. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của hệ thống metro và mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) có ý nghĩa quan trọng đối với cả thị trường bất động sản và chất lượng sống của lực lượng lao động trẻ. Giá trị của TOD không đơn thuần nằm ở tiềm năng gia tăng giá bất động sản quanh nhà ga, mà còn ở khả năng kết nối cư dân với việc làm, nhà ở và các tiện ích đô thị.

Ông Neil MacGregor, CEO Savills Việt Nam nhận định: “Giá trị của bất động sản ngày càng cần được nhìn nhận trong mối tương quan với khả năng kết nối và tiếp cận các dịch vụ đô thị. Một nơi ở có mức giá phù hợp nhưng thiếu kết nối thuận tiện với việc làm, giao thông và tiện ích thiết yếu có thể tạo ra những chi phí bổ sung cho cư dân trong dài hạn. Vì vậy, phát triển nhà ở cần được đặt trong quy hoạch tổng thể về hạ tầng và đô thị, thay vì chỉ tập trung vào vị trí hay số lượng nguồn cung”.

Không chỉ nhà ở, nhu cầu kết nối còn thể hiện rõ trong lựa chọn môi trường làm việc. Theo nghiên cứu Savills Impacts, dù trưởng thành cùng công nghệ số, Gen Z vẫn coi trọng không gian vật lý trong việc xây dựng các mối quan hệ và kết nối xã hội.

Khảo sát của Anphabe năm 2024 cho thấy, 73% Gen Z mong muốn môi trường làm việc năng động, 72% ưu tiên cân bằng công việc và cuộc sống, trong khi 71% mong muốn có những đồng nghiệp thân thiện để kết nối.

Những kỳ vọng này khiến văn phòng không còn đơn thuần là nơi hoàn thành công việc. Không gian cộng tác, tiện ích chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ đời sống ngày càng được chú trọng. Tại Hà Nội, xu hướng phát triển văn phòng Hạng A trong các khu phức hợp tích hợp bán lẻ, dịch vụ ăn uống và tiện ích chăm sóc sức khỏe cũng phản ánh nhu cầu về môi trường làm việc thuận tiện, gắn với các hoạt động đô thị.

Bất động sản chuyển dịch theo hướng phục vụ trải nghiệm và kết nối

Ở lĩnh vực bán lẻ, sự phổ biến của thương mại điện tử đang tạo ra áp lực thay đổi đối với các không gian kinh doanh truyền thống. Khi người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh và mua hàng trực tuyến, các điểm bán vật lý cần mang lại thêm những giá trị để thu hút khách hàng.

Thay vì chỉ phục vụ hoạt động giao dịch, không gian bán lẻ ngày càng phải chú trọng các trải nghiệm như ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe và tương tác xã hội.

Nhu cầu của người mua nhà trẻ đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng và giá trị sử dụng của bất động sản.

Tại TP.HCM, theo Savills Việt Nam, nhóm ngành ẩm thực và đồ uống đang dẫn đầu nhu cầu thuê mặt bằng, tiếp theo là các mô hình giải trí, trong khi dịch vụ thể dục và chăm sóc sức khỏe tiếp tục mở rộng. Diễn biến này cho thấy vai trò của bất động sản bán lẻ đang chuyển dịch theo hướng phục vụ trải nghiệm và kết nối, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động mua bán.

Những thay đổi trên không chỉ xuất phát từ Gen Z, nhưng hành vi và kỳ vọng của thế hệ này đang góp phần thúc đẩy thị trường chú trọng hơn đến giá trị trải nghiệm tại các không gian vật lý.

TS. Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản Việt Nam cho rằng, nhu cầu của người mua nhà trẻ đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng và giá trị sử dụng của bất động sản. Bên cạnh giá bán, người mua ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối giao thông, khoảng cách đến nơi làm việc, hệ thống tiện ích và môi trường sống. Vì vậy, những dự án có vị trí thuận tiện, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thực tế sẽ có lợi thế trong việc thu hút nhóm khách hàng trẻ.

Với thị trường, câu hỏi không chỉ là Gen Z muốn loại hình bất động sản nào, mà còn là mỗi sản phẩm cần mang lại những giá trị gì để đáp ứng cách thế hệ này sống, làm việc và kết nối.