中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thí điểm thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ 1/6

Thứ Ba, 15:08, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 1/6, ngành Hải quan sẽ thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III theo hướng phi giấy tờ, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức hải quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan, thực hiện chủ trương về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, ngành Hải quan đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đổi mới toàn diện phương thức quản lý nhà nước về hải quan.

Trước yêu cầu quản lý hải quan hiện đại và phù hợp với thông lệ quốc tế, việc nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện thủ tục hải quan tập trung là yêu cầu cần thiết. Do đó, từ tháng 9/2025, Cục Hải quan đã triển khai xây dựng Đề án thông quan tập trung. Sau thời gian hoàn thiện Đề án, đánh giá cơ sở pháp lý và các điều kiện triển khai, Cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính và ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 01/6/2026.

thi diem thong quan tap trung tai chi cuc hai quan khu vuc iii tu 1 6 hinh anh 1
Triển khai mô hình thông quan tập trung, việc giải quyết thủ tục hải quan thay vì thực hiện tại nhiều đơn vị sẽ tập trung một đầu mối.

Triển khai mô hình thông quan tập trung, việc giải quyết thủ tục hải quan thay vì thực hiện tại nhiều đơn vị Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan khu vực như hiện nay thì việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện tập trung tại một nơi (Đội Thông quan) để đảm bảo tính chuyên sâu và phù hợp với xu hướng cắt giảm, tinh gọn biên chế hiện nay. Theo đó, thủ tục hải quan được thực hiện theo nguyên tắc xuôi chiều (thủ tục kết thúc ở đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ thực hiện xử lý các thủ tục phát sinh), phi giấy tờ, không có sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp và công chức hải quan, hạn chế tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu; chuyển mạnh từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan.

Việc triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngành Hải quan trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

thi diem thong quan tap trung tai chi cuc hai quan khu vuc iii tu 1 6 hinh anh 2

Để mô hình thông quan triển khai thông suốt, Cục Hải quan đã ban hành kế hoạch triển khai, phân công các đơn vị chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ như: Ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III.

Tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro, trong đó tập trung thực hiện thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro, xác định đối tượng trọng điểm, thiết lập tiêu chí phân luồng, xây dựng hồ sơ rủi ro, hồ sơ địa bàn, hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm, áp dụng các biện pháp kiểm soát, xử lý kịp thời các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan khu vực III khi triển khai thí điểm.

Xây dựng hướng dẫn các nội dung về xử lý vi phạm hành chính tại quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chị cục Hải quan khu vực III; Kịp thời tổng hợp báo cáo để hướng dẫn, xử lý các vướng mắc phát sinh thuộc lĩnh vực giám sát quản lý trong quá trình triển khai thí điểm...

Minh Tú/VOV.VN
Tag: thông quan thông quan tập trung hải quan Chi cục Hải quan khu vực III
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026 kéo dài, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc số 15731, yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.

Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026 kéo dài, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc số 15731, yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.

Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm
Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang triển khai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm nhằm đánh giá kỹ thuật và ngăn chặn nguy cơ can thiệp dữ liệu gốc. Hoạt động này giúp nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về xả thải 24/24 giờ.

Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm

Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang triển khai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm nhằm đánh giá kỹ thuật và ngăn chặn nguy cơ can thiệp dữ liệu gốc. Hoạt động này giúp nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về xả thải 24/24 giờ.

Quảng Ninh: Thông quan cuối tuần tạo đà cho xuất nhập khẩu
Quảng Ninh: Thông quan cuối tuần tạo đà cho xuất nhập khẩu

VOV.VN - Sau 4 tuần thí điểm triển khai thông quan xuất nhập khẩu vào ngày cuối tuần tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận những tín hiệu tích cực, với số thu thuế nhập khẩu đạt hơn 13,089 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Thông quan cuối tuần tạo đà cho xuất nhập khẩu

Quảng Ninh: Thông quan cuối tuần tạo đà cho xuất nhập khẩu

VOV.VN - Sau 4 tuần thí điểm triển khai thông quan xuất nhập khẩu vào ngày cuối tuần tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân II, phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận những tín hiệu tích cực, với số thu thuế nhập khẩu đạt hơn 13,089 tỷ đồng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp