

Đà tăng trưởng của sản phẩm bao bì Việt Nam hiện nay không chỉ đến từ nhu cầu mở rộng sản xuất, tiêu dùng, còn được thúc đẩy bởi hàng loạt động lực mới mang tính dài hạn. Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, sản phẩm bao bì Việt Nam đang có thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu khi nhu cầu đóng gói, bảo quản và vận chuyển hàng hóa trên thế giới ngày càng đa dạng.

Khảo sát của Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) cho thấy, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu 4 nhóm bao bì của Việt Nam gồm bao bì nhựa mềm, nhãn hàng, hộp giấy và carton sóng đạt khoảng 1,47 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các nhóm sản phẩm bao bì của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 172 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bao bì xuất khẩu cần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế - Ảnh: Hapuna

Tuy nhiên, theo đánh giá của bà Lê Thị Như Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực VINPAS, tại một số thị trường có quy mô nhập khẩu lớn, kim ngạch xuất khẩu bao bì của Việt Nam đối với từng nhóm sản phẩm vẫn còn khiêm tốn so với quy mô nhập khẩu. Điều này cho thấy, dư địa cho xuất khẩu sản phẩm bao bì của Việt Nam còn rất lớn, đòi hỏi sự tìm hiểu và nghiên cứu đáp ứng từ các doanh nghiệp đối với từng nhóm sản phẩm.

“Mặc dù các doanh nghiệp bao bì Việt Nam đã từng bước mở rộng phạm vi xuất khẩu, song mức độ khai thác giữa các thị trường còn khác nhau. Ngoài việc doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ hồ sơ để chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, VINPAS đề xuất các cơ quan thương vụ tại các nước cập nhật nhu cầu nhập khẩu, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp và yêu cầu kỹ thuật của nhà mua hàng, đồng thời hỗ trợ giới thiệu và xác minh thông tin cơ bản của đối tác mới. Hiệp hội sẵn sàng tập hợp nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp chọn thị trường ưu tiên và thu thập phản hồi sau các chương trình giao thương”, bà Hạnh cho biết.

Nhiều hướng tiếp cận cho sản phẩm bao bì

Thực tế trong năm 2025, nhu cầu nhập khẩu sản phẩm nhóm hộp giấy từ thị trường Nhật Bản lên tới 23,4 triệu USD, nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này mới chị đạt khoảng 2 triệu USD. Theo ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, hướng tiếp cận của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu bao bì vào Nhật Bản cần tập trung vào nhóm bao bì giấy và carton cho logistics, thương mại điện tử, bao bì thực phẩm có yêu cầu bảo quản cao và bao bì công nghiệp phục vụ các ngành điện tử, ô tô, cơ khí.

“Một hướng khác được Thương vụ đề xuất, đó là các doanh nghiệp bao bì tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Qua quá trình cung ứng, doanh nghiệp có thể chứng minh khả năng, duy trì chất lượng giữa các lô hàng, kiểm soát nguyên liệu và giao hàng đúng hạn, từ đó tiếp cận công ty mẹ và các nhà mua hàng tại Nhật Bản”, ông Minh định hướng.

Tương tự, năm 2025 thị trường Australia nhập khẩu khoảng 7,59 tỷ USD nhựa và sản phẩm từ nhựa, trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này chỉ đạt 99 triệu USD. Ngoài ra trong năm này, Australia cũng nhập khẩu hơn 2,2 tỷ USD giấy và các sản phẩm từ giấy, nhưng Việt Nam mới xuất khẩu khoảng 82 triệu USD.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Australia cho rằng, thị phần của sản phẩm bao bì Việt Nam còn khiêm tốn, trong khi dư địa mở rộng xuất khẩu vẫn khá lớn. Trong khi xu hướng chuyển sang sử dụng bao bì thân thiện môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và ngành thực phẩm, đồ uống đang mở ra cơ hội cho các sản phẩm bao bì giấy, carton và bao bì tái chế của Việt Nam.

“Thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Australia sẽ tăng cường phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Bao bì Việt Nam và các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối đối tác và tham gia các triển lãm chuyên ngành tại Australia, qua đó thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị phần”, bà Mỹ khẳng định.

Mặc dù đã có mặt tại nhiều quốc gia, song thị phần xuất khẩu sản phẩm bao bì của Việt Nam tại một số thị trường còn rất thấp - Ảnh: Hupuna

Bao bì là ngành công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng đối với sản xuất, chế biến và xuất khẩu của nhiều ngành hàng, từ thực phẩm, đồ uống, nông sản đến dệt may, điện tử và hàng tiêu dùng. Cùng với chức năng bảo quản, đóng gói, yêu cầu đối với bao bì ngày càng mở rộng sang thiết kế, nhận diện thương hiệu, tính tiện dụng và các tiêu chí phát triển bền vững.

Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), năng lực sản xuất được cải thiện, khả năng cung ứng nhiều chủng loại sản phẩm và kinh nghiệm tham gia chuỗi cung ứng của các ngành hàng xuất khẩu đang tạo điều kiện để doanh nghiệp bao bì Việt Nam mở rộng thị trường. Sự phát triển của thương mại điện tử, nhu cầu đóng gói phục vụ logistics và mối quan tâm ngày càng lớn đối với bao bì thân thiện với môi trường cũng mở ra những phân khúc mới.

Sự cộng hưởng giữa tiêu dùng nội địa và nhu cầu quốc tế cho thấy, cả hai trụ cột tăng trưởng là tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đều đang dần phục hồi, trở thành động lực cho xuất khẩu sản phẩm bao bì Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.