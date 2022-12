Niềm vui cuối năm từ xuất khẩu chanh của Long An 

Những ngày cuối năm, nông dân nhiều nơi ở tỉnh Long An thật sự phấn khởi khi kết thúc một năm trúng mùa bằng những chuyến hàng xuất khẩu cuối cùng của năm. Trên những cánh đồng chanh đang vào vụ thu hoạch ở huyện Bến Lức, các hộ nông dân đang làm việc hết công suất cho kịp các đơn hàng, sau nhiều năm thị trường xuất khẩu khó khăn bởi dịch bệnh.

Thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu cuối năm

Dịp này, các nông hộ trồng chanh ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tất bật thu trái để chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu. Ngay từ sáng sớm cả cánh đồng đã nghe tiếng í ới của bà con nông dân gọi nhau rôm rả. Không khí càng náo nhiệt hơn khi những đoàn xe tải hối hả vào tận ruộng để chở chanh về các xưởng sơ chế.

Ông Trần Văn Năm phấn khởi khi chanh năm nay được giá.

Gia đình anh Trần Văn Năm cũng ra đồng từ sớm, khẩn trương thu gom chanh tươi trên diện tích hơn 2ha chanh với 2/3 sản lượng chanh đạt chuẩn GlobalGap. Chanh của nhà anh Năm và nhiều nông dân khác được Công ty Chanh Việt, Long An, bao tiêu để xuất sang Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Na Uy.

Theo anh Năm, nông dân trên địa bàn tỉnh Long An từ nhiều năm trước chủ động liên kết với nhau để những vườn chanh nhỏ kết thành những cánh đồng lớn hàng chục ha, có sản lượng ổn định, được quản lý điều tiết sản lượng, chất lượng theo quy trình GlobalGap, VietGap... Nhờ vậy mà chanh xuất khẩu ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“So với những loại trái cây khác, chanh của bà con đợt này tiêu thụ khá mạnh. Tết này hầu hết các nông hộ đều đạt sản lượng, chất lượng đúng yêu cầu, được thu mua giá cao nên rất phấn khởi”, anh Năm cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hiển Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và đầu tư Chanh Việt (CHAVI) cho biết, chanh tươi thu hoạch về sẽ được sơ chế đóng gói xuất tươi. Số còn lại được chế biến ra khoảng 50 loại sản phẩm khác, như: bột chanh hoa tan, chanh tẩm mật ong, trà chanh... rồi xuất khẩu. Trung bình mỗi tháng công ty xuất khoảng gần 10 tấn chanh tươi sang một số thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản... Ngay những ngày cuối năm 2022, công ty có thêm đơn hàng mới sang Trung Quốc, Na Uy và mở rộng thêm thị trường Trung Đông.

Chanh được giá và có thị trường ổn định là tín hiệu vui cho doanh nghiệp và nông dân. Ông Nguyên Văn Hiển chia sẻ, mặc dù chanh tươi và các sản phẩm từ chanh đang chịu sự cạnh tranh rất lớn, nhưng với sự đầu tư và nâng cao ý thức canh tác của nông dân nên chanh Long An vẫn có chỗ đứng riêng.

“Tín hiệu thị trường nông sản trước Tết có những dấu hiệu rất khả quan. Giá chanh hiện đã được mười mấy ngàn, so với trước đây chỉ có 3.000 - 5.000 đồng/kg, như vậy giá chanh đã tăng gấp mấy lần”, ông Hiển chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiển Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và Đầu tư Chanh Việt (CHAVI), kiểm tra chất lượng chanh cho các hợp đồng xuất khẩu.

Tiếp sức cho nông sản xuất khẩu

Theo Sở NN&PTNT Long An, huyện Bến Lức hiện nay trở thành vùng chanh nguyên liệu lớn nhất. Cả huyện có 7.000 ha chanh, trong đó có 6.500 ha chanh không hạt, được trồng tập trung thành những cánh đồng rộng. Phần lớn diện tích chanh được doanh nghiệp hỗ trợ nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu xuất khẩu. Gần 90% sản lượng chanh ở Bến Lức dành xuất sang các thị trường Trung đông, EU, Mỹ, Nhật Bản và một số quốc gia lân cận.

Trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất đạt chuẩn GlobalGAP và theo hướng GAP hiện nay, Long An xác định cây chanh là cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định hơn so với cây trồng khác. Cây chanh cùng những sản phẩm từ chanh của Long An hiện nay đủ tiềm lực để cạnh tranh và tiếp cận được những thị trường mới, khó tính.

“Ngành nông nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh mời gọi, kết nối với các DN để cùng tham gia thực hiện. Hàng năm Sở cùng với các đơn vị cụ thể hóa hoạt động trên từng cây con, làm sao tạo ra được những sản phẩm an toàn, chất lượng, tạo ra được thương hiệu cho hàng hóa... Từ đó giúp cho bà con nông dân tăng thu nhập, người tiêu dùng có những sản phẩm sạch tốt hơn trong cuộc sống”, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN&PTNT Long An cho biết.

Trong thời gian tới, cùng với việc hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, HTX sản xuất ứng dụng công nghệ cao, UBND tỉnh Long An tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ về cấp mã vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, xây dựng kết cấu hạ tầng vùng chanh... Tỉnh nỗ lực thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để mở rộng thị trường cho nông sản nói chung, trong đó có cây chanh.

Đối tác trong và ngoài nước khảo sát vùng nguyên liệu cho các đơn hàng tại Chavi Long An.

Ngành Công Thương Long An cũng đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động dự báo về thị trường, liên kết với doanh nghiệp, xúc tiến thương mại để nâng giá trị nông sản.

“Trong kế hoạch xúc tiến thương mại của Sở Công Thương luôn ưu tiên các mặt hàng nông sản. Ngoài thanh long, hiện nay Sở đang tập trung phát triển thị trường gạo và các sản phẩm chanh, chuối, mít... Đặc biệt hiện nay Long An có sản phẩm mới là sầu riêng. Hiện Long An đã có 2 cơ sở sầu riêng được cấp mã vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc”, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương Long An giới thiệu.

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều, khó khăn, nông sản chịu sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều quốc gia trong khu vực, những tín hiệu tích cực từ việc xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa là động lực để nông dân và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho sản xuất, phục vụ xuất khẩu ./.