Thống nhất đầu tư cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP

Thứ Năm, 19:08, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, Tỉnh Khánh Hoà đã thông qua chủ trương triển khai Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án theo quy định hiện hành. Tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí khoảng 1.500 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua 21 nghị quyết quan trọng

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc đoạn qua địa bàn Khánh Hòa được tách thành dự án thành phần độc lập và triển khai theo hình thức dự án đầu tư công.

Dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt (với tổng số vốn dự kiến hơn 25 ngàn tỷ đồng), có ý nghĩa quan trọng trong liên kết phát triển giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường sẽ hình thành thêm trục kết nối vùng Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tăng khả năng kết nối cảng biển, trung tâm kinh tế và các điểm du lịch. Công trình cũng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và giảm nghèo bền vững trong khu vực.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất thông qua chủ trương Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tập trung vào: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công; quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh…

Quốc lộ 27C nối Khánh Hòa với Lâm Đồng nhiều lần bị sạt lở, việc đầu tư cao tốc Nha Trang- Đà Lạt là cần thiết

Ông Lâm Đông, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, những nghị quyết này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới: “Tôi đề nghị, UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, phân công thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ. Chính quyền địa phương cần chú trọng khâu giải phóng mặt bằng, quan tâm đảm bảo đời sống của người dân tại khu vực thực hiện dự án. Khu tái định cư phải đảm bảo bằng hoặc hơn nơi ở trước đây”, ông Đông nhấn mạnh.

Khánh Hòa tìm giải pháp tháo gỡ thiếu vật liệu cho các dự án đầu tư

VOV.VN - Thiếu đất đắp và vật liệu san lấp đang trở thành “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ tác động đến giải ngân vốn đầu tư công, tình trạng này còn ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án ngoài ngân sách và khả năng thu hút đầu tư.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: cao tốc Nha Trang Đà Lạt tái định hướng dự án kết nối Tây Nguyên
Khánh Hòa kiến nghị sớm đầu tư cao tốc Nha Trang – Đà Lạt
VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030. Đây được xem là dự án có ý nghĩa quan trọng, kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030. Đây được xem là dự án có ý nghĩa quan trọng, kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

Đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo hình thức PPP
Đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo hình thức PPP

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo về việc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng)

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo về việc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng)

Xem xét đề xuất đầu tư cao tốc Nha Trang- Đà Lạt trước năm 2030
Xem xét đề xuất đầu tư cao tốc Nha Trang- Đà Lạt trước năm 2030

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang- Đà Lạt.

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang- Đà Lạt.

Chuyển hóa không gian biển thành động lực phát triển kinh tế
Chuyển hóa không gian biển thành động lực phát triển kinh tế

VOV.VN - UNDP và Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới nhằm hỗ trợ giai đoạn tiếp theo trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới nền kinh tế biển xanh và bao trùm thông qua thúc đẩy thực thi quy hoạch không gian biển (MSP) và tăng cường hợp tác đa bên.

VOV.VN - UNDP và Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới nhằm hỗ trợ giai đoạn tiếp theo trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới nền kinh tế biển xanh và bao trùm thông qua thúc đẩy thực thi quy hoạch không gian biển (MSP) và tăng cường hợp tác đa bên.

Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư, mở không gian phát triển vùng Tây Bắc
Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư, mở không gian phát triển vùng Tây Bắc

VOV.VN - Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên năm 2026 đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư và quyết tâm trở thành điểm đến đầu mới của vùng Tây Bắc.

VOV.VN - Liên tiếp các dự án lớn hàng chục nghìn tỷ đồng được khởi động ngay tại hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên năm 2026 đang cho thấy sức hút mới của tỉnh cực Tây Tổ quốc đối với các nhà đầu tư chiến lược. Điện Biên gỡ nút thắt thu hút đầu tư và quyết tâm trở thành điểm đến đầu mới của vùng Tây Bắc.

