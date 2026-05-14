Thống nhất đầu tư cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP

Theo nghị quyết, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án theo quy định hiện hành. Tỉnh Khánh Hòa dự kiến bố trí khoảng 1.500 tỷ đồng từ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc đoạn qua địa bàn Khánh Hòa được tách thành dự án thành phần độc lập và triển khai theo hình thức dự án đầu tư công.

Dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt (với tổng số vốn dự kiến hơn 25 ngàn tỷ đồng), có ý nghĩa quan trọng trong liên kết phát triển giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường sẽ hình thành thêm trục kết nối vùng Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, tăng khả năng kết nối cảng biển, trung tâm kinh tế và các điểm du lịch. Công trình cũng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và giảm nghèo bền vững trong khu vực.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tập trung vào: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công; quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường; phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh…

Quốc lộ 27C nối Khánh Hòa với Lâm Đồng nhiều lần bị sạt lở, việc đầu tư cao tốc Nha Trang- Đà Lạt là cần thiết

Ông Lâm Đông, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, những nghị quyết này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới: “Tôi đề nghị, UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, phân công thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ. Chính quyền địa phương cần chú trọng khâu giải phóng mặt bằng, quan tâm đảm bảo đời sống của người dân tại khu vực thực hiện dự án. Khu tái định cư phải đảm bảo bằng hoặc hơn nơi ở trước đây”, ông Đông nhấn mạnh.