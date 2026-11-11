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Thu hồi hơn 1.300 m² đất vàng ở khu vực trung tâm TP.HCM

Thứ Tư, 15:57, 11/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo thu hồi khu đất 1.308 m² tại số 149 Nguyễn Đình Chiểu do dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động.

UBND TP.HCM ban hành thông báo thu hồi khu đất có diện tích 1.308 m² tại số 149 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa (thuộc Quận 3 cũ).

Khu đất trên do Công ty TNHH Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản sử dụng, bị thu hồi do dự án Sài Gòn Court đã chấm dứt hoạt động từ tháng 10/2025.

thu hoi hon 1.300 m dat vang o khu vuc trung tam tp.hcm hinh anh 1
Dự án Sài Gòn Court chấm dứt hoạt động từ tháng 10/2025

Thời hạn thông báo thu hồi đất là 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Sau thời hạn này, UBND Thành phố sẽ xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu ban hành quyết định thu hồi đất.

Sở Tài chính và Sở Xây dựng phối hợp rà soát, kiểm kê, thực hiện thủ tục chuyển giao không bồi hoàn tài sản cố định của dự án, bảo đảm quản lý tài sản đúng quy định, không để thất thoát, hư hỏng.

UBND phường Xuân Hòa có trách nhiệm phối hợp bảo vệ hiện trạng khu đất, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Công ty TNHH Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk - Nhật Bản có trách nhiệm phối hợp kiểm kê, chuyển giao tài sản, chuẩn bị bàn giao đất, hồ sơ pháp lý và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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