TP.HCM ban hành trình tự, thủ tục thu hồi nhà đất do Trung ương quản lý

Cơ chế này được xây dựng theo Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10. Theo nghị quyết, khi đủ căn cứ thu hồi nhà đất và hoàn thành trình tự, thủ tục, TP.HCM không phải chờ sự đồng ý của đơn vị sử dụng hoặc ý kiến chấp thuận của cơ quan Trung ương. Trường hợp không chấp hành quyết định, việc cưỡng chế được thực hiện theo quy định.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Về quy trình, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ khi nhận được kiến nghị hoặc kết luận hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ thu hồi, trình UBND TP.HCM.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, trong 10 ngày, UBND TP.HCM có trách nhiệm thông báo thu hồi cơ sở nhà, đất cho người có nhà, đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các bên liên quan. Tiếp đó, trong 15 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn thông báo thu hồi, UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

TP.HCM chủ động trong việc thu hồi nhà đất do Trung ương quản lý không hiệu quả (Ảnh: Duy Phương)

Tổng thời gian thực hiện các bước là 40 ngày. Trường hợp phải thực hiện cưỡng chế thì Chủ tịch UBND cấp xã được ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi.

Qua rà soát, TP.HCM hiện có khoảng 1.491 cơ sở, địa chỉ nhà, đất do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp Trung ương quản lý, với tổng diện tích gần 11,49 triệu m², tương đương khoảng 1.149 ha. Trong số này, diện tích được Thành phố đề xuất tiếp tục sử dụng khoảng 9,3 triệu m². Bên cạnh đó, hơn 84.000 m² thuộc diện bán tài sản trên đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khoảng 414.850 m² được đề xuất chuyển mục đích sử dụng; gần 941.000 m² thuộc các phương án xử lý khác. Đáng chú ý, có 114 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 233.400 m² đã được xác định thuộc diện phải thu hồi.