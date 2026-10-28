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TP.HCM thu hồi hơn 9.200 m2 đất do doanh nghiệp không nộp tiền thuê

Thứ Tư, 10:51, 28/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có thông báo về việc thu hồi 9.298,9 m² đất tại phường Bình Phú (thuộc Quận 6 cũ) do doanh nghiệp không nộp tiền thuê đất dù đã bị cưỡng chế.

Khu đất bị thu hồi nằm tại số 127 đường An Dương Vương, phường Bình Phú do Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân sử dụng. Diện tích đất dự kiến thu hồi gồm 3 khu: Khu I có diện tích 6.436 m2, thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục; Khu III có diện tích 1.452,2 m2, thuộc quy hoạch đường dự phóng; Khu IV có diện tích 1.410,7 m2, thuộc lộ giới đường An Dương Vương.

tp.hcm thu hoi hon 9.200 m2 dat do doanh nghiep khong nop tien thue hinh anh 1
Khu đất 127 An Dương Vương bỏ trống được sử dụng làm bãi giữ xe

Theo UBND Thành phố, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nội dung theo quy định. UBND phường Bình Phú có trách nhiệm giao thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức niêm yết, công khai và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thuế Thành phố và UBND phường Bình Phú hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và các điều kiện pháp lý liên quan. 

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TP.HCM thu hồi gần 19,2 ha đất dự án Công viên Thiên niên kỷ

VOV.VN - UBND TP.HCM quyết định thu hồi gần 19,2 ha đất tại Khu Công nghệ cao do Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê để thực hiện dự án Công viên Thiên niên kỷ. Nguyên nhân do dự án đã chấm dứt hoạt động và doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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