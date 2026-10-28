TP.HCM thu hồi hơn 9.200 m2 đất do doanh nghiệp không nộp tiền thuê

Khu đất bị thu hồi nằm tại số 127 đường An Dương Vương, phường Bình Phú do Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân sử dụng. Diện tích đất dự kiến thu hồi gồm 3 khu: Khu I có diện tích 6.436 m2, thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục; Khu III có diện tích 1.452,2 m2, thuộc quy hoạch đường dự phóng; Khu IV có diện tích 1.410,7 m2, thuộc lộ giới đường An Dương Vương.

Khu đất 127 An Dương Vương bỏ trống được sử dụng làm bãi giữ xe

Theo UBND Thành phố, Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Công ty có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện các nội dung theo quy định. UBND phường Bình Phú có trách nhiệm giao thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức niêm yết, công khai và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thuế Thành phố và UBND phường Bình Phú hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và các điều kiện pháp lý liên quan.