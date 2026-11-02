English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu hút FDI phải tạo sức lan tỏa cho doanh nghiệp Việt

Thứ Hai, 10:55, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, thu hút các tập đoàn lớn, dự án FDI quy mô lớn mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp Việt Nam có tham gia được vào chuỗi cung ứng, tiếp nhận công nghệ và gia tăng giá trị trong nước hay không.

Để doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng FDI

Góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho rằng, nếu chỉ thu hút được vốn, nhà xưởng và lao động, trong khi công nghệ, thiết kế, linh kiện cốt lõi và phần lớn giá trị gia tăng vẫn nằm ngoài nền kinh tế thì tác động lan tỏa của dòng vốn FDI sẽ rất hạn chế.

Theo đại biểu, khoản 5 Điều 5 dự thảo mới dừng ở việc khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài công bố nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình nội địa hóa. Công bố thông tin là cần thiết nhưng chưa đủ, bởi vấn đề quyết định là năng lực đáp ứng của doanh nghiệp trong nước.

"Thu hút các tập đoàn lớn, dự án FDI quy mô lớn mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng hơn là doanh nghiệp Việt Nam có tham gia được vào chuỗi cung ứng, tiếp nhận công nghệ và gia tăng giá trị trong nước hay không. Chính sách thu hút FDI phải gắn với hiệu quả lan tỏa, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị", đại biểu Sơn nhấn mạnh.

thu hut fdi phai tao suc lan toa cho doanh nghiep viet hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng

Đại biểu đề nghị, nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố phải được đăng tải trên Cổng một cửa đầu tư quốc gia để doanh nghiệp trong nước khai thác miễn phí. Việc công bố thông tin cũng cần trở thành điều kiện để dự án được hỗ trợ chi phí phát triển nhà cung ứng.

Cùng với đó, cần công khai doanh nghiệp được lựa chọn hỗ trợ, nội dung nâng cao năng lực và chi phí tương ứng; có cơ chế để hiệp hội ngành nghề tham gia, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng. Qua đó tránh để chính sách chỉ phục vụ một số doanh nghiệp đã có quan hệ sẵn với nhà đầu tư lớn.

Cùng quan điểm để dòng vốn FDI, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng) đề nghị, luật hóa các nguyên tắc tối thiểu, trong đó ưu đãi phải tương ứng với kết quả giải ngân, chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động Việt Nam và giá trị gia tăng trong nước. Các khoản hỗ trợ chỉ nên áp dụng đối với chi phí hợp lý, có thể kiểm chứng; đồng thời cần xác định rõ cơ quan đánh giá, thời điểm đánh giá và cơ chế thu hồi, hoàn trả theo mức độ vi phạm.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ cách xử lý trường hợp nhà đầu tư chỉ hoàn thành một phần cam kết, đồng thời có cơ chế giải quyết những tình huống bất khả kháng.

Ưu đãi FDI phải gắn với hiệu quả thực chất

Ở góc độ lựa chọn dự án, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng quy mô vốn và thời hạn giải ngân chưa phản ánh đầy đủ chất lượng đầu tư. Một dự án vốn lớn nhưng chủ yếu dựa vào đất đai, năng lượng và lao động giá rẻ chưa chắc đóng góp nhiều hơn dự án vốn vừa phải nhưng sở hữu công nghệ lõi, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp.

Đại biểu đề nghị kết hợp quy mô vốn với trình độ công nghệ, giá trị gia tăng trong nước, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và mức độ liên kết. Cần tính đến đặc thù của các dự án thiết kế chip, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, bởi tài sản chủ yếu là tri thức nên khó đáp ứng ngưỡng vốn nếu tính theo tài sản cố định.

Về thu hồi ưu đãi, đại biểu đồng tình với nguyên tắc bắt buộc thu hồi nhưng đề nghị phân biệt rõ nguyên nhân không thực hiện cam kết. Trường hợp nhà đầu tư cố ý kê khai không trung thực hoặc không thực hiện cam kết phải thu hồi toàn bộ ưu đãi. Nếu chậm thực hiện do nguyên nhân khách quan, biến động lớn của thị trường và công nghệ, cần điều chỉnh mức ưu đãi, thu hồi phần tương ứng với nghĩa vụ chưa thực hiện.

thu hut fdi phai tao suc lan toa cho doanh nghiep viet hinh anh 2
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng)

Ở góc độ hậu kiểm, đánh giá hiệu quả đầu tư, đại biểu Dương Khắc Mai đồng tình với việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên quản trị rủi ro và dữ liệu số hóa. Tuy nhiên, theo đại biểu, quy định tại khoản 4a Điều 45 mới dừng ở nguyên tắc đánh giá chất lượng và tác động lan tỏa của dự án, chưa gắn rõ kết quả đánh giá với các quyết định quản lý.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định sử dụng kết quả đánh giá làm căn cứ xem xét tiếp tục, điều chỉnh hoặc thu hồi ưu đãi; đồng thời lựa chọn tần suất hậu kiểm theo mức độ rủi ro. Các chỉ tiêu đánh giá cần tập trung vào đóng góp thực tế của dự án, hiệu quả sử dụng đất và năng lượng, lao động, chuyển giao công nghệ, tỷ lệ liên kết với doanh nghiệp trong nước và bảo vệ môi trường.

Đối với Cổng một cửa đầu tư quốc gia, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm cập nhật, đối soát và bảo vệ dữ liệu; bảo đảm thông tin doanh nghiệp đã cung cấp được các cơ quan sử dụng chung, không yêu cầu kê khai nhiều lần, đồng thời duy trì quyền tiếp cận dữ liệu phục vụ công tác giám sát theo quy định.

Vân Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa cơ chế chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư
Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa cơ chế chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư

VOV.VN - Sáng nay (24/10), Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa cơ chế chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư

Đại biểu Quốc hội đề xuất luật hóa cơ chế chấm điểm lựa chọn nhà đầu tư

VOV.VN - Sáng nay (24/10), Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất sửa Luật Điện lực theo hướng tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, thủ tục đầu tư, hợp đồng mua bán điện và bổ sung cơ chế giá công suất cho LNG, nhằm thu hút vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Sửa Luật Điện lực, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất sửa Luật Điện lực theo hướng tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, thủ tục đầu tư, hợp đồng mua bán điện và bổ sung cơ chế giá công suất cho LNG, nhằm thu hút vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm an ninh năng lượng.

Cuba bãi bỏ luật dầu mỏ cũ để thu hút đầu tư nước ngoài
Cuba bãi bỏ luật dầu mỏ cũ để thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Theo Công báo chính thức của Cuba hôm qua (12/10), nước này đã bãi bỏ các luật về dầu mỏ có từ năm 1938 và 1959 và thay thế bằng các luật mới, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào hoạt động thăm dò và khai thác hydrocarbon trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng.

Cuba bãi bỏ luật dầu mỏ cũ để thu hút đầu tư nước ngoài

Cuba bãi bỏ luật dầu mỏ cũ để thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Theo Công báo chính thức của Cuba hôm qua (12/10), nước này đã bãi bỏ các luật về dầu mỏ có từ năm 1938 và 1959 và thay thế bằng các luật mới, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào hoạt động thăm dò và khai thác hydrocarbon trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng.

Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài
Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tiếp tục Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Dự thảo hướng tới việc mở rộng tiếp cận thị trường, đổi mới chính sách ưu đãi gắn với hiệu quả thực tế và tạo bước ngoặt thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Sửa Luật Đầu tư: Mở rộng tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Sáng nay (30/9), tiếp tục Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Dự thảo hướng tới việc mở rộng tiếp cận thị trường, đổi mới chính sách ưu đãi gắn với hiệu quả thực tế và tạo bước ngoặt thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Sửa Luật Đầu tư: Hỗ trợ thực chất, bảo đảm tính ổn định của chính sách
Sửa Luật Đầu tư: Hỗ trợ thực chất, bảo đảm tính ổn định của chính sách

VOV.VN - Góp ý sửa đổi Luật Đầu tư, ĐBQH đề nghị nâng cao hiệu quả thực chất của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng, đồng thời bảo đảm tính ổn định, minh bạch của pháp luật, tháo gỡ vướng mắc thủ tục và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Sửa Luật Đầu tư: Hỗ trợ thực chất, bảo đảm tính ổn định của chính sách

Sửa Luật Đầu tư: Hỗ trợ thực chất, bảo đảm tính ổn định của chính sách

VOV.VN - Góp ý sửa đổi Luật Đầu tư, ĐBQH đề nghị nâng cao hiệu quả thực chất của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng, đồng thời bảo đảm tính ổn định, minh bạch của pháp luật, tháo gỡ vướng mắc thủ tục và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

 
Giáo dục
Tư vấn Luật