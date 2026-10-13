Cuba bãi bỏ luật dầu mỏ cũ để thu hút đầu tư nước ngoài

Cuộc cải cách của Cuba, được ban hành theo Nghị định-Luật 135/2026 và Nghị định 184/2026, cập nhật các quy định về thăm dò, khai thác, tinh chế, vận chuyển, lưu trữ và buôn bán dầu khí nhằm khuyến khích sự tham gia quốc tế trong lĩnh vực này, đồng thời vẫn duy trì sự kiểm soát của nhà nước đối với các nguồn năng lượng chiến lược.

Một phụ nữ Cuba đi xe scooter điện tại quốc gia Caribe này. Năm 2026, Cuba có nhiều nỗ lực cải cách, mở cửa. Ảnh: AP.

Khung pháp lý của luật mới cho phép các hợp đồng chia sẻ sản xuất có thời hạn lên đến 40 năm, với khả năng gia hạn thêm 10 năm. Giấy phép khai thác dầu khí có thời hạn lên đến 30 năm và được gia hạn thêm một thập kỷ nữa. Luật mới cũng cho phép ký kết các hợp đồng dịch vụ dầu khí với các công ty chuyên ngành.

Các quy định mới cũng thiết lập giới hạn về việc thu hồi chi phí theo các thỏa thuận chia sẻ sản xuất, quy định phí nhượng quyền và tiền bản quyền, đồng thời đưa ra các biện pháp bảo vệ chống lại việc trốn thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thông qua việc thổi phồng chi phí hoặc các giao dịch giữa các công ty liên quan. Các nhà điều hành cũng phải tuân thủ các yêu cầu về môi trường và an toàn và có thể phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do các hoạt động khai thác hydrocarbon gây ra.

Cuộc cải cách diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện kéo dài. Bất chấp những thay đổi, nhà nước vẫn giữ quyền sở hữu các mỏ dầu khí của Cuba và có thể từ chối cấp phép vì lý do an ninh quốc gia và ưu tiên nhu cầu năng lượng trong nước khi phân bổ sản lượng.