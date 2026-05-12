Thu ngân sách tăng vọt, ngành Thuế bước vào “kỷ nguyên quản lý bằng AI”

Ngành Thuế thu gần 10 triệu tỷ đồng sau 5 năm

Chiều 12/5, tại trụ sở Cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Cục Thuế nhằm đánh giá chặng đường thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 và hoạch định các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo của Cục Thuế giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý và triển khai chính sách hỗ trợ về thuế quy mô lớn, ngành Thuế đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 5 năm đạt khoảng 9,922 triệu tỷ đồng, vượt 19,5% so với dự toán mà Quốc hội giao. Trong đó, số thu do cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đạt 8,527 triệu tỷ đồng, tương đương 85,9% tổng thu ngân sách quốc gia.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế

Đáng chú ý, tỷ trọng thu do cơ quan Thuế quản lý trong tổng thu NSNN tăng đều qua các giai đoạn: từ 81% giai đoạn 2011-2015, lên 82,1% giai đoạn 2016-2020 và đạt khoảng 85,9% trong giai đoạn 2021-2025.

Về quy mô, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 8,527 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn 2016-2020 và 2,5 lần giai đoạn 2011-2015.

Quy mô thu ngân sách tại các địa phương tiếp tục được mở rộng rõ rệt. Đến năm 2025, có 22/34 địa phương đạt trên 20.000 tỷ đồng; trong đó 7 địa phương đạt từ trên 50 đến dưới 100.000 tỷ đồng, 1 địa phương đạt trên 100.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt trên 600.000 tỷ đồng.

Cơ cấu thu ngân sách đã dịch chuyển theo hướng tích cực và bền vững. Đến năm 2025, tỷ trọng thu nội địa đã tăng mạnh từ 84,5% năm 2010 lên 97,9% năm 2025, chiếm tới 97,9%, thu từ dầu thô chỉ còn 2,1%. Điều này cho thấy nguồn thu ngày càng dựa vào nội lực sản xuất, kinh doanh trong nước.

Thu ngân sách tại khu vực sản xuất, kinh doanh giữ vai trò chủ đạo, chiếm gần 50% tổng thu; thu từ đất chiếm khoảng 16%, trong khi thu dầu thô giảm còn 2,1%, phản ánh cơ cấu thu đang chuyển dịch theo hướng tích cực.

Cùng với đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, ngành Thuế đã đẩy mạnh việc hiện đại hóa công tác quản lý tạo bước đột phá trong việc đơn giản hóa trải nghiệm của người nộp thuế. Tính đến tháng 4/2026, tỷ lệ doanh nghiệp khai và nộp thuế đúng hạn đã duy trì ở mức ấn tượng trên 99%. Đặc biệt, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã được điện tử hóa sâu rộng, với tỷ lệ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động đạt tới 95%.

Ứng dụng eTax Mobile đã trở thành “người bạn đồng hành” của người dân với hơn 10,7 triệu lượt cài đặt, cho phép thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.

Về tổ chức bộ máy, sau 2 đợt sắp xếp lớn vào tháng 3/2025 và tháng 7/2025, hệ thống cơ quan thuế hiện tổ chức theo mô hình 3 cấp. Số đầu mối toàn ngành giảm trên 80%, từ hơn 4.000 xuống còn 700 đầu mối.

Ngành Thuế hướng tới quản lý thông minh bằng AI, dữ liệu lớn

Cục Thuế cho biết, năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều biến động khó lường, ngành Thuế được giao dự toán thu ở mức rất cao: 2.242 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 2.199 nghìn tỷ đồng, riêng thuế, phí nội địa 1.558 nghìn tỷ đồng. Toàn ngành tập trung nỗ lực chuyển đổi số, quản lý rủi ro và chống thất thu để phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025.

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách do cơ quan quản lý thuế quản lý đạt 1.006 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh tăng 28,3% so với cùng kỳ, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng thu.

Lễ ra mắt ấn phẩm “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” phiên bản lần thứ nhất

Nhiều nhiệm vụ được ngành Thuế tập trung trong 8 tháng cuối năm 2026. Trong đó, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025, phấn đấu hướng tới mục tiêu thu khoảng 2,6 triệu tỷ đồng; điều hành thu chủ động, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt 16,4 triệu tỷ đồng; trong đó nhiệm vụ thu do cơ quan Thuế quản lý 14,6 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 90% tổng nhiệm vụ thu. Đây là nhiệm vụ rất lớn, gấp 1,65 lần giai đoạn 2021 - 2025, gấp 2,4 lần giai đoạn 2016 - 2020 và gần 4 lần giai đoạn 2011 - 2015.

Riêng số thu do cơ quan Thuế quản lý cũng gấp 1,8 lần giai đoạn 2021-2025 và 2,7 lần giai đoạn 2016-2020. Áp lực càng lớn hơn khi giai đoạn 2026-2030 dự kiến tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, với tác động giảm thu trên 1 triệu tỷ đồng, bình quân trên 200.000 tỷ đồng/năm. Riêng trong năm khởi đầu 2026, dự toán thu được giao là 2.242 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, trong giai đoạn 2026-2030, ngành Thuế xác định trước hết phải nâng cao năng lực điều hành thu ngân sách theo hướng chủ động, linh hoạt và bám sát thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, mở rộng cơ sở thu đối với các lĩnh vực mới như kinh tế số, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, hiện đại hóa công tác quản lý thuế được xác định là khâu đột phá chiến lược, với định hướng xây dựng hệ thống quản lý thuế thông minh, dựa trên dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, quản lý rủi ro và giám sát theo thời gian thực. Điều này giúp phát hiện sớm các dấu hiệu gian lận, mua bán hoá đơn trái phép, từ đó bảo vệ công bằng trong kinh doanh.

Cũng trong chiều nay, Cục Thuế đã ra mắt ấn phẩm “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” phiên bản lần thứ nhất. Đây không chỉ là tài liệu quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành mà còn mang theo thông điệp mạnh mẽ về chính sách, khẳng định sự đồng hành và củng cố niềm tin vững chắc giữa ngành Thuế với cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể xã hội.

“Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” thể hiện rõ nỗ lực của ngành Thuế trong việc nâng cao tính minh bạch, đảm bảo sự nhất quán trong thông tin và từng bước đổi mới phương thức quản lý, hướng tới một nền tài chính quốc gia hiện đại và bền vững, đồng thời là tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; là kênh thông tin chính thống để truyền tải chính sách, qua đó góp phần củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng hành của người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.