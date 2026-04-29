Thu giữ hơn 100 cây muội hồng tại vườn một nhà dân tại Thanh Hoá

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện 122 cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh. Chủ hộ đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số lượng cây. Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số cây muội hồng nói trên, đồng thời bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên làm cây cảnh; khuyến nghị các lực lượng chức năng, địa phương phối hợp ngăn chặn vận chuyển cây muội hồng trái phép qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo cơn sốt giá và khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán cây muội hồng trái pháp luật.

Toàn bộ 122 cây muội hồng thu giữ tại nhà dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương được Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc (ảnh BTH)

Cây muội hồng là một loại cây thân gỗ thuộc họ Sim, đang trở thành "cơn sốt" trong giới chơi cây cảnh bonsai tại Việt Nam.