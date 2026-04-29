中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu giữ hơn 100 cây muội hồng tại vườn một nhà dân tại Thanh Hoá

Thứ Tư, 21:08, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng và Hạt Kiểm lâm Hà Trung vừa phối hợp thu giữ số lượng lớn cây muội hồng tại vườn nhà một người dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện 122 cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh. Chủ hộ đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số lượng cây. Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số cây muội hồng nói trên, đồng thời bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc.

Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường ngăn chặn tình trạng khai thác cây muội hồng từ rừng tự nhiên làm cây cảnh; khuyến nghị các lực lượng chức năng, địa phương phối hợp ngăn chặn vận chuyển cây muội hồng trái phép qua dịch vụ bưu chính. Đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tránh bị cuốn theo cơn sốt giá và khai thác, tàng trữ, vận chuyển, mua bán cây muội hồng trái pháp luật.

Toàn bộ 122 cây muội hồng thu giữ tại nhà dân ở thôn Nội 2, xã Hồ Vương được Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá bàn giao cho Vườn Quốc gia Bến En để bảo tồn, chăm sóc (ảnh BTH)
Cây muội hồng là một loại cây thân gỗ thuộc họ Sim, đang trở thành "cơn sốt" trong giới chơi cây cảnh bonsai tại Việt Nam.

 

Phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Ngày 22/4, Công an xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy kiểm tra, phát hiện, thu giữ 15 phôi cây muội hồng đang được tập kết tại bưu điện xã để vận chuyển đi tiêu thụ nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Hạt Kiểm lâm Hà Trung thu giữ cây muội hồng xã Hồ Vương tỉnh Thanh Hoá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép cây Muội hồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 6 cây Muội hồng khai thác trái phép từ rừng tự nhiên trong đêm.

Khởi tố đối tượng lừa bán cây Muội Hồng giả qua mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố đối tượng Triệu Văn Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán cây Muội Hồng giả trên mạng xã hội, lợi dụng “cơn sốt” chơi cây cảnh để đánh tráo hàng, chiếm đoạt tiền của người mua.

Cây Muội Hồng: Từ vách đá thành “thú chơi” tiền triệu trên bàn trà

VOV.VN - Từng mọc trên các vách núi đá vôi, cây Muội Hồng nay trở thành thú chơi cây cảnh được nhiều người săn tìm để đặt trên bàn trà. Dáng thân gân guốc, vỏ đen sạm và rễ bám đá độc đáo khiến mỗi gốc cây mang vẻ đẹp tự nhiên khác biệt, có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật