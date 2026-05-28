Thứ trưởng Bộ Công Thương: "Không áp đặt hoặc hạn chế người dân lựa chọn xăng E10"

Thứ Năm, 12:08, 28/05/2026
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc triển khai xăng E10 không nhằm áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vấn đề dư luận quan tâm là vì sao từ ngày 1/6 sẽ dừng bán xăng khoáng RON95 để bán đồng loạt xăng E10 RON95 và xăng E5 RON92.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, cuối năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 50 năm 2025 quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, trong đó có quy định từ 1/6 mặt hàng xăng nhiên liệu sinh học được phân phối trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

Trước đó, quyết định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (Quyết định 53) đã quy định sau thời gian thử nghiệm thì từ ngày 1/12/2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5.

Từ ngày 1/12/2017, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10.

Theo ông Tân, thực hiện nội dung của Quyết định số 53, sau nhiều thử nghiệm, xăng E5 đã được chính thức phân phối trên toàn quốc từ 1/1/2018.

Thế nhưng, lộ trình thực hiện xăng E10 theo Quyết định 53 vẫn chưa thực hiện được.

Vì vậy, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục thực hiện lộ trình theo đúng tinh thần của Quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính vì vậy, việc chuyển đổi chính thức xăng sinh học (E5RON92 và E10RON95) trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026 là bước tiếp theo nhằm triển khai thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học theo tinh thần Quyết định 53, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ sở pháp lý, đúng với chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh, giảm phát thải carbon.

"Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính”, Thứ trưởng Tân nêu.

Thứ trưởng Tân lý giải thêm, trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối, kỹ thuật và nguồn cung.

Hai câu chuyện dùng xăng E10 và lời khuyên của chuyên gia

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

Tuy nhiên, thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Đặc biệt, xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

"Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột. Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng và đặc biệt, Bộ cũng sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin thông minh bạch để người dân yên tâm sử dụng”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Bộ Công Thương cho biết đang nghiên cứu cơ chế tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn đầu triển khai thông qua các đầu mối quản lý, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và các kênh thông tin phù hợp.

Theo An Linh/Dân Việt
Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”
Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10
VOV.VN - Petrolimex Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III. Dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

Bán đại trà xăng E10 từ 30/4/2026: Doanh nghiệp xăng dầu rất trăn trở
VOV.VN - Xăng E10 dự kiến được phối trộn và bán rộng rãi trên cả nước từ ngày 30/4 tới đây – sớm hơn một tháng so với lộ trình cũ, trong khi xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được bán đến hết năm 2030.

