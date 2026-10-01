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Cải chính

TP.HCM tăng 17 bậc, xếp thứ 67 trung tâm tài chính toàn cầu

Thứ Năm, 14:29, 01/10/2026
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VOV.VN - Trong Bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40, TP.HCM đã đạt 692 điểm, xuất sắc tăng 17 bậc để vươn lên vị trí thứ 67. Đây là mức thăng hạng cao thứ hai thế giới trong kỳ đánh giá này.

TP.HCM cải thiện vị trí trong Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 (Global Financial Centres Index - GFCI 40), đạt 692 điểm và xếp thứ 67.

So với kỳ 39 công bố tháng 3/2026, TP.HCM tăng 17 bậc và 27 điểm. Mức tăng của TP.HCM đứng nhì trong kỳ 40, sau Copenhagen (Đan Mạch) với 19 bậc.

Trong kỳ 39, TP.HCM tăng 11 bậc từ vị trí 95 lên 84. Qua 2 kỳ công bố liên tiếp trong năm 2026, TP.HCM tăng 28 bậc, từ vị trí 95 lên 67.

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VIFC-HCMC ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp ở Mỹ  đầu tư vốn vào VIFC-HCMC trong chuyến công tác với đoàn Chính phủ Việt Nam gần đây - Ảnh: VIFC-HCMC

Qua 2 kỳ đánh giá 39 và 40, TP.HCM xếp thứ 67 về Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu. Đáng chú ý, TP.HCM còn được ghi nhận trong nhóm 15 trung tâm tài chính được người tham gia khảo sát kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới.

Về lĩnh vực công nghệ tài chính, TP.HCM tăng 12 bậc, từ vị trí 83 lên 71, đạt 645 điểm, tăng 11 điểm so với kỳ trước. Mức tăng điểm của TP.HCM trong bảng xếp hạng tổng hợp đạt khoảng 4,1%, cao hơn mức tăng bình quân toàn cầu (0,8%) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (1,48%).

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Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40 - Ảnh: GFCI 40

Kết quả này là tín hiệu tích cực về năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển của TP.HCM trong mạng lưới tài chính quốc tế.

GFCI là chỉ số do Z/Yen Partners (Vương quốc Anh) phối hợp cùng Viện Phát triển Trung Quốc (China Development Institute) xây dựng và công bố định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hằng năm. GFCI 40 nghiên cứu 139 trung tâm tài chính trên thế giới, trong đó 117 trung tâm được đưa vào bảng xếp hạng.

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Trung tâm Tài chính quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể vào tháng 11/2026

VOV.VN - Chiều nay 7/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp thứ 3 của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phiên họp kết nối trực tuyến với TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Phó Thủ tướng yêu cầu đến tháng 11/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế phải có sản phẩm, thương vụ cụ thể.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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