Giá xăng dầu hôm nay 3/10: Giá dầu giảm khi châu Âu đưa dự trữ ra thị trường

Châu Âu dự kiến giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel

Theo Reuters, giá dầu Brent giảm 6 cent, tương đương 0,06%, xuống 102,25 USD/thùng. Dầu WTI giảm 1,76 USD, tương đương 1,9%, xuống 91,11 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá Brent tăng 0,11%, trong khi WTI giảm 1,6%.

Các nước Liên minh châu Âu đã đồng ý với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm diesel từ kho dự trữ. Theo ba nguồn tin của Reuters, kế hoạch đề xuất châu Âu đưa ra thị trường 50 triệu thùng diesel, trong khi các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, châu Âu đã đồng ý giải phóng một lượng lớn diesel dự trữ. Trước đó, ông Trump từng cân nhắc khả năng hạn chế xuất khẩu diesel của Mỹ nhằm kiểm soát giá nhiên liệu trong nước.

Theo chuyên gia Ole Hansen thuộc Saxo Bank, sức ép trên thị trường năng lượng hiện chuyển từ nguồn cung dầu thô sang các sản phẩm lọc dầu. Dòng dầu từ Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng công suất và sản lượng lọc dầu tại Trung Đông và Nga giảm đang hạn chế nguồn cung nhiên liệu thành phẩm.

Trong khi đó, Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu trong tháng 10 để duy trì nguồn cung trong nước. Động thái này cùng những diễn biến liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục tạo ra các tín hiệu trái chiều đối với thị trường.

Barclays nhận định các yếu tố cơ bản trên thị trường dầu vật chất vẫn tương đối mạnh khi tồn kho tiếp tục giảm. Ngân hàng này nâng dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá trung bình năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Ở diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu mỏ tại hai vùng Samara và Volgograd của Nga trong 24 giờ qua

Giá xăng dầu điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 1/10

Từ 15h ngày 1/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, các mặt hàng xăng đồng loạt tăng, trong khi dầu diesel và dầu hỏa giảm. Xăng E10RON95-V tăng 100 đồng/lít, lên 28.188 đồng/lít; E10RON95-III tăng 100 đồng/lít, lên 27.180 đồng/lít; E5RON92 tăng 170 đồng/lít, lên 26.560 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, còn 29.710 đồng/lít; dầu hỏa giảm 250 đồng/lít, còn 29.770 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 920 đồng/kg, lên 20.390 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành, Liên Bộ chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi Quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Giá dầu ​​giảm

Giá dầu Brent giảm 2,83 USD, tương đương 2,77%, xuống còn 99,48 USD một thùng vào lúc 08:42 GMT. Giá dầu West Texas Intermediate giảm 3,35 USD, tương đương 3,61%, xuống còn 89,52 USD một thùng. Cả hai hợp đồng chuẩn đều có nguy cơ giảm trong tuần này, với giá dầu Brent giảm khoảng 4,7% và WTI giảm khoảng 3,1%.

Giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu, một chỉ số chuẩn cho giá dầu diesel, đã giảm hơn 5% xuống còn 1.377 USD /tấn.

"Toàn bộ thị trường năng lượng đều giảm điểm, dẫn đầu là dầu diesel và ULSD, khi các nước EU thảo luận về việc giải phóng lượng dự trữ nhiên liệu và dầu thô để giảm bớt tình trạng khan hiếm nghiêm trọng trên thị trường và giúp ngăn chặn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel tiềm tàng của Mỹ", Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết.

Giá xăng dầu trong nước

Tất cả các mặt hàng xăng và 1 loại dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 1/10. Theo đó, Giá xăng E10RON95-V tăng 100 đồng/lít, giá bán mới là 28.188 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 100 đồng/lít, giá bán là 27.180 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 170 đồng lít, giá bán mới là 26.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 1/10 giảm 780 đồng/lít, giá bán mới là 29.710 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 250 đồng/lít, giá bán là 29.770 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 920 đồng/kg, giá bán mới là 20.390 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng đối với nguồn nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu Quý IV/2026 theo Văn bản số 15318/BTC-QLG ngày 28/9/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2470/QĐ-BCT ngày 1/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9 và kỳ điều hành ngày 1/10 là 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).