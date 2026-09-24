“Thư viện nghệ thuật” giữa trung tâm trải nghiệm bất động sản Nam TP.HCM

WOW Center vừa được đưa vào hoạt động tại khu dân cư Đào Sư Tích, TP.HCM, trên khuôn viên khoảng 2.500m² ngay tại thực địa dự án TT GENESIS. Theo đơn vị phát triển, trung tâm đón hơn 1.000 lượt khách trong ngày đầu mở cửa 19/9/2026.

Đưa thư viện vào không gian trải nghiệm

Khác với cách bố trí một sales gallery thông thường, không gian tại đây được tổ chức thành một hành trình liên tục. Khách tham quan đi qua những khối kiến trúc uốn cong, khu vực trình chiếu, sa bàn, màn hình công nghệ trước khi tiếp cận các thông tin về dự án.

Trung tâm đón hơn 1.000 lượt khách trong ngày đầu mở cửa 19/9/2026.

Điểm gây chú ý là hệ thống “kệ sách” cao sát trần được sử dụng như một tác phẩm sắp đặt. Hình ảnh cuốn sách được phóng đại thành ngôn ngữ kiến trúc, tạo cảm giác như bước vào một thư viện hoặc không gian triển lãm thay vì một điểm bán bất động sản.

Theo hồ sơ giới thiệu dự án, ý tưởng thiết kế được phát triển từ khái niệm “The Museum of Knowledge” - Bảo tàng Tri thức. Đường cong của công trình lấy cảm hứng từ biểu tượng vô cực, trong khi sách được lựa chọn làm hình ảnh đại diện cho tri thức và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Cách làm này cũng tạo ra một góc tiếp cận khác cho hoạt động giới thiệu bất động sản. Thay vì tập trung ngay vào diện tích, mặt bằng hay giá bán, không gian trước hết kể câu chuyện về phong cách sống mà dự án muốn hướng tới.

Nghệ thuật kết hợp công nghệ

Bên cạnh yếu tố kiến trúc, WOW Center sử dụng màn hình LED cong, hệ thống ánh sáng và công nghệ 3D Mapping tại khu vực sa bàn. Những lớp hình ảnh, ánh sáng và mô hình vật lý được kết hợp để tái hiện vị trí các tòa nhà, cảnh quan và không gian sống dự kiến.

Ở WOW Center, cuốn sách được đưa ra khỏi giá sách để trở thành một phần của kiến trúc.

Việc đặt trung tâm trải nghiệm ngay tại khu đất triển khai dự án cũng giúp khách tham quan có thể đối chiếu hình ảnh trình chiếu với thực địa, quan sát trực tiếp hạ tầng và không gian khu vực thay vì chỉ xem mô hình trong một phòng bán hàng tách biệt.

Từ câu chuyện “thư viện” tại trung tâm trải nghiệm, ý tưởng về tri thức tiếp tục được đưa vào quy hoạch tiện ích của TT GENESIS. Dự án giới thiệu các khu vực dành cho đọc sách, học tập và làm việc chung, hướng đến nhóm cư dân trẻ và gia đình có con nhỏ.

Ý tưởng thiết kế của dự án được phát triển từ khái niệm “The Museum of Knowledge” - Bảo tàng Tri thức.

Theo tài liệu doanh nghiệp, TT GENESIS gồm hai tòa tháp The Maris và The Lucis với 1.438 sản phẩm, nằm gần khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Dự án được định vị theo hướng lấy giáo dục và phát triển con người làm một trong những nội dung xây dựng không gian sống.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng có nhiều công cụ để tiếp cận thông tin dự án qua nền tảng số, các trung tâm bán hàng cũng đang thay đổi. Sa bàn và phòng tư vấn không còn là yếu tố duy nhất, thay vào đó là những không gian có khả năng tạo trải nghiệm và truyền tải câu chuyện của dự án.

Ở WOW Center, cuốn sách được đưa ra khỏi giá sách để trở thành một phần của kiến trúc. Cùng với ánh sáng, công nghệ và nghệ thuật sắp đặt, hình tượng thư viện tạo nên một cách giới thiệu bất động sản khá khác biệt giữa khu Nam TP.HCM.