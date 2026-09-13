English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mở rộng không gian biểu diễn nghệ thuật Quảng Ninh

Chủ Nhật, 15:51, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới” đưa khán giả qua một hành trình đầy cảm xúc về vùng Đất Mỏ đang chuyển mình. Chương trình cũng là một lát cắt cho thấy đời sống nghệ thuật biểu diễn tại Quảng Ninh đang ngày càng sôi động.

Dưới ánh đèn khán phòng, hàng trăm khán giả cùng sống trong một không gian âm nhạc đầy cảm xúc, khi những ca khúc viết về Quảng Ninh được thể hiện bởi các giọng ca trữ tình, sâu lắng nhưng âm vang hào hùng. Đêm 11/9, chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới” khép lại, nhưng để lại dư âm sâu đậm trong lòng người xem với “Đất Mỏ quê ta”, “Quảng Ninh rạng ngời hôm nay”, “Bài ca Quảng Ninh”, “Tinh hoa Việt Nam”,…

Bà Lương Thị Minh Nguyệt, một khán giả xúc động chia sẻ: “Được xem một chương trình nghệ thuật tôi thấy rất tuyệt vời, dạt dào cảm xúc và nói lên được niềm tự hào, tình yêu đối với Quảng Ninh và nhất là sự kiện quan trọng Quảng Ninh lên thành phố. Hôm nay tôi thấy xúc động lắm, rất tự hào”.

mo rong khong gian bieu dien nghe thuat quang ninh hinh anh 1
Các giọng ca Hoàng Tùng, Tố Hoa cùng hoà giọng trong các ca khúc quen thuộc về đất nước và Quảng Ninh.

“Quảng Ninh ngày mới” là đêm thứ hai trong chuỗi chương trình chính luận nghệ thuật do Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh tổ chức. Chương trình kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Trong 80 phút, chương trình kết cấu thành 3 chương “Một miền đất - Một hành trình”, “Nhịp sống mới” và “Biển lớn ngày mai” với sự góp mặt của NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Đỗ Tố Hoa, các nghệ sĩ Vùng mỏ thành danh cùng nhiều giọng ca trẻ từng đoạt giải cao tại Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Tới thưởng thức “Quảng Ninh ngày mới”, khán giả chìm đắm trong những ca khúc quen thuộc về vùng đất này cũng như những sáng tác mới ấn tượng. Một trong những khoảnh khắc đọng lại nhiều cảm xúc nhất đêm diễn là phần giao lưu của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, tác giả “Bài ca Quảng Ninh” - sáng tác đúng vào thời điểm Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

mo rong khong gian bieu dien nghe thuat quang ninh hinh anh 2
Chương trình nghệ thuật chính luận quy tụ nhiều giọng ca trẻ và các sáng tác mới về thành phố Quảng Ninh.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ: “Bài hát này tôi cảm thấy khá phù hợp và rất xứng tầm với một thành phố lớn. Tôi cũng suy nghĩ làm sao cho một bài hát phải có một thông điệp, tôi dùng hình ảnh Quảng Ninh đất và biển lớn rạng danh mũi thuyền Việt Nam. Tôi rất hy vọng những chương trình hòa nhạc tương tự như thế này sẽ luôn luôn được phát triển, không những là ở Quảng Ninh mà ở nhiều vùng khác”. 

“Quảng Ninh ngày mới” chỉ là một nét nổi bật trong đời sống nghệ thuật biểu diễn đang sôi động của Quảng Ninh. Thành phố trẻ còn đang dần xây dựng thương hiệu với chuỗi đại nhạc hội ngoài trời (concert) bên bờ vịnh Hạ Long, quy mô hàng vạn khán giả tham dự trực tiếp cùng hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Những hình thức biểu diễn khác nhau nhưng cùng cho thấy một tín hiệu vui: đời sống nghệ thuật biểu diễn Quảng Ninh đang có thêm sân chơi cho nghệ sĩ, thêm không gian thưởng thức cho khán giả, lan tỏa niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, hướng tới tương lai.

mo rong khong gian bieu dien nghe thuat quang ninh hinh anh 3
Không gian nghệ thuật góp phần tạo sân khấu cho cả nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ tình yêu với âm nhạc và góp phần phát triển nghệ thuật biểu diễn tại địa phương.
Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cả vạn người hoà ca trong concert kỷ lục mừng thành phố Quảng Ninh
Cả vạn người hoà ca trong concert kỷ lục mừng thành phố Quảng Ninh

VOV.VN - Màn trình diễn hoành tráng trong chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” lập kỷ lục có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất, tạo dấu ấn đặc biệt mừng thành phố mới Quảng Ninh.

Cả vạn người hoà ca trong concert kỷ lục mừng thành phố Quảng Ninh

Cả vạn người hoà ca trong concert kỷ lục mừng thành phố Quảng Ninh

VOV.VN - Màn trình diễn hoành tráng trong chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” lập kỷ lục có số lượng khán giả tham dự trực tiếp đông nhất, tạo dấu ấn đặc biệt mừng thành phố mới Quảng Ninh.

Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố
Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố

VOV.VN - Quảng Ninh tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô chào mừng trở thành thành phố, trọng tâm là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và đêm nghệ thuật đặc biệt – chương trình concert ngày 28/8.

Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố

Quảng Ninh mở concert với 100.000 khán giả chào mừng trở thành thành phố

VOV.VN - Quảng Ninh tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô chào mừng trở thành thành phố, trọng tâm là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và đêm nghệ thuật đặc biệt – chương trình concert ngày 28/8.

Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa
Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa

VOV.VN - Đêm khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 mang đậm thông điệp “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” với điểm nhấn là màn trình diễn áo dài của 111 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa

Khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 tại Quảng Ninh: Nhịp cầu kết nối văn hóa

VOV.VN - Đêm khai mạc Hoa hậu thế giới Miss World 2026 mang đậm thông điệp “Sắc đẹp vì mục đích cao cả” với điểm nhấn là màn trình diễn áo dài của 111 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.

Đường Hoa, Quảng Ninh đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản
Đường Hoa, Quảng Ninh đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản

VOV.VN - Đường Hoa đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản Việt Nam cho 2 cây chè cổ khoảng 120 năm tuổi, mở hướng xây dựng vùng chè di sản.

Đường Hoa, Quảng Ninh đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản

Đường Hoa, Quảng Ninh đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản

VOV.VN - Đường Hoa đón nhận Bằng công nhận Cây chè Di sản Việt Nam cho 2 cây chè cổ khoảng 120 năm tuổi, mở hướng xây dựng vùng chè di sản.

Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8
Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tổ chức loạt hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 - Miss World 2026. Lễ khai mạc diễn ra tối 11/8.

Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8

Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 sẽ khai mạc tại Quảng Ninh ngày 11/8

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh tổ chức loạt hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 - Miss World 2026. Lễ khai mạc diễn ra tối 11/8.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc