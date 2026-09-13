Mở rộng không gian biểu diễn nghệ thuật Quảng Ninh

Dưới ánh đèn khán phòng, hàng trăm khán giả cùng sống trong một không gian âm nhạc đầy cảm xúc, khi những ca khúc viết về Quảng Ninh được thể hiện bởi các giọng ca trữ tình, sâu lắng nhưng âm vang hào hùng. Đêm 11/9, chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới” khép lại, nhưng để lại dư âm sâu đậm trong lòng người xem với “Đất Mỏ quê ta”, “Quảng Ninh rạng ngời hôm nay”, “Bài ca Quảng Ninh”, “Tinh hoa Việt Nam”,…

Bà Lương Thị Minh Nguyệt, một khán giả xúc động chia sẻ: “Được xem một chương trình nghệ thuật tôi thấy rất tuyệt vời, dạt dào cảm xúc và nói lên được niềm tự hào, tình yêu đối với Quảng Ninh và nhất là sự kiện quan trọng Quảng Ninh lên thành phố. Hôm nay tôi thấy xúc động lắm, rất tự hào”.

Các giọng ca Hoàng Tùng, Tố Hoa cùng hoà giọng trong các ca khúc quen thuộc về đất nước và Quảng Ninh.

“Quảng Ninh ngày mới” là đêm thứ hai trong chuỗi chương trình chính luận nghệ thuật do Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh tổ chức. Chương trình kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Trong 80 phút, chương trình kết cấu thành 3 chương “Một miền đất - Một hành trình”, “Nhịp sống mới” và “Biển lớn ngày mai” với sự góp mặt của NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Đỗ Tố Hoa, các nghệ sĩ Vùng mỏ thành danh cùng nhiều giọng ca trẻ từng đoạt giải cao tại Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Tới thưởng thức “Quảng Ninh ngày mới”, khán giả chìm đắm trong những ca khúc quen thuộc về vùng đất này cũng như những sáng tác mới ấn tượng. Một trong những khoảnh khắc đọng lại nhiều cảm xúc nhất đêm diễn là phần giao lưu của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, tác giả “Bài ca Quảng Ninh” - sáng tác đúng vào thời điểm Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Chương trình nghệ thuật chính luận quy tụ nhiều giọng ca trẻ và các sáng tác mới về thành phố Quảng Ninh.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ: “Bài hát này tôi cảm thấy khá phù hợp và rất xứng tầm với một thành phố lớn. Tôi cũng suy nghĩ làm sao cho một bài hát phải có một thông điệp, tôi dùng hình ảnh Quảng Ninh đất và biển lớn rạng danh mũi thuyền Việt Nam. Tôi rất hy vọng những chương trình hòa nhạc tương tự như thế này sẽ luôn luôn được phát triển, không những là ở Quảng Ninh mà ở nhiều vùng khác”.

“Quảng Ninh ngày mới” chỉ là một nét nổi bật trong đời sống nghệ thuật biểu diễn đang sôi động của Quảng Ninh. Thành phố trẻ còn đang dần xây dựng thương hiệu với chuỗi đại nhạc hội ngoài trời (concert) bên bờ vịnh Hạ Long, quy mô hàng vạn khán giả tham dự trực tiếp cùng hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số. Những hình thức biểu diễn khác nhau nhưng cùng cho thấy một tín hiệu vui: đời sống nghệ thuật biểu diễn Quảng Ninh đang có thêm sân chơi cho nghệ sĩ, thêm không gian thưởng thức cho khán giả, lan tỏa niềm tin và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, hướng tới tương lai.

Không gian nghệ thuật góp phần tạo sân khấu cho cả nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ tình yêu với âm nhạc và góp phần phát triển nghệ thuật biểu diễn tại địa phương.