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Việt Nam - Colombia kết nối văn hóa qua nghệ thuật múa tại Hội An

Thứ Tư, 21:15, 16/09/2026
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VOV.VN - Chiều tối 16/9, tại phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật của đoàn thanh thiếu niên Colombia, góp phần kết nối văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Colombia.

Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật của đoàn thanh thiếu niên Colombia với chủ đề “Từ Huila vươn ra thế giới”. Chương trình do Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức với sự tham gia của các  bạn trẻ đến từ thị trấn Algeciras, tỉnh Huila, Colombia.

Tại chương trình, các nghệ sĩ trẻ Colombia giới thiệu đến người dân và du khách Hội An những loại hình âm nhạc, nghệ thuật múa đặc trưng của vùng Huila như Bambuco, Rumba Campesina, Rajaleña và Sanjuanero.

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Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật của đoàn thanh thiếu niên Colombia với chủ đề “Từ Huila vươn ra thế giới"

Nếu Bambuco thể hiện sức sống, niềm vui và không khí lễ hội, thì Rumba Campesina mang nét vui tươi, tinh nghịch; Rajaleña khắc họa đời sống nông thôn và sự gắn bó giữa con người với đất đai. Đặc biệt, Sanjuanero – điệu múa biểu tượng của Huila – được giới thiệu như một cây cầu kết nối văn hóa, thể hiện niềm tự hào và bản sắc của người dân vùng đất này.

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Các nghệ sĩ trẻ Colombia trình diễn nghệ thuật múa đặc trưng của vùng Huila

Tham gia chương trình còn có các em thiếu nhi thành phố Đà Nẵng. Qua những tiết mục giao lưu, các bạn trẻ hai nước có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và hiểu hơn về văn hóa của nhau.

Sự kiện đoàn nghệ thuật thanh thiếu niên Colombia đến biểu diễn, giao lưu tại Hội An là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.  Việc chọn Hội An, nơi từng là điểm giao thương, gặp gỡ của nhiều nền văn hóa làm không gian giao lưu càng tạo thêm ý nghĩa cho hoạt động này.

Trong khuôn khổ chuyến giao lưu tại Đà Nẵng, các bạn trẻ Colombia còn có hoạt động giao lưu với học sinh Trường Quốc tế Hội An, Trường Hy Vọng và biểu diễn nghệ thuật tại Bà Nà Hills.

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Tặng hoa chúc mừng đoàn nghệ sĩ thanh thiếu niên Colombia

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến Ngoại giao Thể thao và Văn hóa của Bộ Ngoại giao Colombia, hướng tới thúc đẩy hòa nhập xã hội, chung sống hòa bình và đối thoại liên văn hóa, đặc biệt thông qua các hoạt động dành cho thanh thiếu niên./.

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Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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