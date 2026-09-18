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1.806 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nước cho cuộc sống”

Thứ Sáu, 07:49, 18/09/2026
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VOV.VN - Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nước cho cuộc sống” năm 2026 thu hút 1.806 tác phẩm của 322 tác giả trong cả nước. Lễ trao giải diễn ra tối 17/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ ngành Nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2026.

Cuộc thi do Hội Cấp Thoát nước Việt Nam (VWSA) chủ trì, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA). Sau gần 4 tháng phát động, từ ngày 9/4 đến 31/7/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 1.806 tác phẩm của 322 tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

1.806 tac pham tham du cuoc thi anh nghe thuat nuoc cho cuoc song hinh anh 1

Các tác phẩm khai thác chủ đề nước từ nhiều góc nhìn, từ công trình cấp nước, thoát nước, xử lý nước, hoạt động vận hành, duy tu hệ thống đến đời sống của người dân, trẻ em và cộng đồng ở nhiều vùng miền. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm tập trung khắc họa những người lao động trực tiếp vận hành hệ thống, góp phần duy trì nguồn nước sạch và bảo đảm hoạt động thoát nước đô thị.

Sau các vòng chấm, Ban Tổ chức lựa chọn 11 tác phẩm đoạt giải, gồm 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 3 Giải Ba và 5 Giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải được công bố tại lễ trao giải tối 17/9.

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Cùng với đó, 30 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trưng bày tại Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nước cho cuộc sống” từ ngày 16 đến 18/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VWSA, Trưởng Ban Giám khảo, cho biết cuộc thi là dịp giới thiệu những góc nhìn đa chiều về ngành Nước, đồng thời tôn vinh những người đang ngày đêm góp phần bảo đảm nguồn nước an toàn cho cộng đồng.

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Theo Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Huyền, thành viên Ban Giám khảo, cuộc thi góp phần đưa đến công chúng những hình ảnh chân thực về đóng góp của người lao động ngành Cấp Thoát nước, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước.

Ông Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá các tác phẩm nhìn chung có chất lượng đồng đều, bám sát chủ đề, trong đó nhiều tác phẩm có tính sáng tạo và giá trị nội dung, nghệ thuật cao.

Cuộc thi hướng tới việc kể những câu chuyện về nước bằng ngôn ngữ hình ảnh, từ các công trình đến công việc thầm lặng của người lao động, qua đó lan tỏa nhận thức về vai trò của nước và trách nhiệm bảo đảm an toàn nguồn nước.

Ánh Phương/VOV.VN
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