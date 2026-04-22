Thúc đẩy hợp tác dệt may, da giày, tơ lụa Việt Nam - Ấn Độ

Chương trình thu hút gần 60 doanh nghiệp, hiệp hội và trung tâm nghiên cứu tham gia, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực này.

Tại hội thảo, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ là hai nền kinh tế năng động, có tính bổ trợ cao trong chuỗi giá trị dệt may, da giày. Trong khi Ấn Độ có thế mạnh về nguyên liệu, công nghệ và quy mô thị trường, thì Việt Nam nổi bật về năng lực sản xuất, xuất khẩu và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Đây là nền tảng thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng phát biểu tại hội thảo

Một nội dung đáng chú ý tại hội thảo là phần giới thiệu về Triển lãm Dệt may Quốc tế Bharat Tex 2026 - sự kiện quy mô lớn của ngành dệt may Ấn Độ diễn ra vào tháng 7/2026, tại thủ đô New Delhi. Đây là một trong những sự kiện dệt may lớn trên thế giới, quy tụ toàn bộ chuỗi giá trị từ sợi, vải, phụ liệu đến sản xuất, thời trang và bán lẻ, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư toàn cầu. Dự kiến, Bharat Tex 2026 sẽ thu hút hơn 3.500 doanh nghiệp và nhà triển lãm, hơn 7.000 nhà mua hàng quốc tế cùng khoảng 130.000 lượt khách tham quan thương mại. Ban tổ chức Triển lãm kỳ vọng Việt Nam sẽ tham gia với quy mô chính thức, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác song phương.

Trong lĩnh vực tơ lụa, đại diện Hội đồng Tơ lụa Trung ương Ấn Độ cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác khi Việt Nam là nguồn cung tơ nguyên liệu quan trọng, còn Ấn Độ có thế mạnh về chế biến và tiêu dùng. Hai bên có thể tăng cường hợp tác trong nghiên cứu giống, đào tạo và phát triển sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị chuỗi cung ứng.

Ở góc độ đầu tư, đại diện Cục Xúc tiến Đầu tư Ấn Độ nhấn mạnh nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực dệt may, da giày, từ phát triển chuỗi cung ứng đến chuyển giao công nghệ. Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam triển khai dự án, tận dụng lợi thế về nguyên liệu, thị trường và hệ sinh thái công nghiệp.

Ông Goutham Jain - đại diện cho Ban tổ chức Bharat Tex 2026 trình bày tại hội thảo

Về phía Việt Nam, các đại diện ngành hàng cũng giới thiệu nhiều triển lãm chuyên ngành, đồng thời mời gọi doanh nghiệp Ấn Độ tham gia, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực da giày và phụ trợ.

Hội thảo ghi nhận nhiều trao đổi thực chất về xu hướng thị trường, công nghệ xanh và cơ hội đầu tư. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa và bền vững, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.