  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ấn Độ - Hàn Quốc công bố Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030

Thứ Ba, 16:43, 21/04/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ ngày 19-21/4, Ấn Độ và Hàn Quốc đã công bố Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nền kinh tế lớn của châu Á.

Điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tại Ấn Độ là việc hai bên tái khẳng định quan hệ “Đối tác Chiến lược Đặc biệt” và thống nhất xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn diện cho 5 năm tới, trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế toàn cầu biến động nhanh. Văn kiện này không chỉ mang tính định hướng chiến lược mà còn tạo nền tảng để triển khai hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Hyderabad House, New Delhi ngày 20/4. Ảnh: ANI

Về chính trị - chiến lược, hai nước nhất trí duy trì các cuộc gặp cấp cao thường niên, đồng thời tăng cường đối thoại ở cấp bộ trưởng và thứ trưởng. Các cơ chế mới như Ủy ban Hợp tác Công nghiệp Ấn Độ - Hàn Quốc, Đối thoại An ninh Kinh tế và khuôn khổ đối thoại Quốc phòng - Ngoại giao 2+2 cấp thứ trưởng được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều phối và củng cố lòng tin chiến lược song phương.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác ở các ngành công nghiệp trọng điểm như ô tô, bán dẫn, viễn thông, pin thế hệ mới, thép xanh, hydrogen xanh, khoáng sản quan trọng và đất hiếm. Hai nước cũng nhất trí nối lại và đẩy nhanh đàm phán nâng cấp Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA), hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 50 tỷ USD vào năm 2030. Cùng với đó là các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như mở rộng hợp tác tài chính và thanh toán số.

Ở các lĩnh vực công nghệ tương lai, hai nước đã khởi động “Khung hợp tác Cầu nối kỹ thuật số”, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu và kinh tế số. Hợp tác quốc phòng tiếp tục được mở rộng trên cơ sở phát huy mô hình liên doanh sản xuất pháo tự hành K9, đồng thời triển khai các sáng kiến mới, trong đó có “Trung tâm tăng tốc quốc phòng Hàn Quốc - Ấn Độ” (KIND-X) nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai bên.

Hợp tác hàng hải và đóng tàu cũng nổi lên như một trụ cột mới. Hai nước đã thông qua khung hợp tác toàn diện trong lĩnh vực này, tận dụng thế mạnh công nghệ của Hàn Quốc và nhu cầu phát triển kinh tế biển của Ấn Độ, đồng thời góp phần tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải.

Trong lĩnh vực phát triển bền vững, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng, năng lượng sạch và các dự án giảm phát thải theo Hiệp định Paris. Hàn Quốc tuyên bố gia nhập Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế (ISA) do Ấn Độ khởi xướng, trong khi Ấn Độ hoan nghênh Seoul tham gia Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI), phản ánh sự gắn kết ngày càng chặt chẽ cả về kinh tế lẫn chiến lược khu vực.

Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy thông qua các chương trình trao đổi học bổng, liên kết đại học, mở rộng kết nối hàng không và đơn giản hóa thủ tục thị thực. Hai nước cũng cam kết phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ tự do hàng hải, cải cách Liên hợp quốc và thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho các vấn đề quốc tế.

Nhìn tổng thể, Tầm nhìn chiến lược chung giai đoạn 2026-2030 cho thấy quan hệ Ấn Độ - Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với phạm vi hợp tác ngày càng toàn diện, từ kinh tế, công nghệ đến an ninh và các vấn đề toàn cầu.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Đại sứ Iran bị triệu tập sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công ở Hormuz
VOV.VN - Hôm nay (18/4), hai tàu mang cờ Ấn Độ chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô đã bị tấn công khi đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay lập tức triệu tập Đại sứ Iran tại New Delhi lên để phản đối và làm rõ vụ việc.

Hàn Quốc yêu cầu công dân sơ tán khỏi Lebanon
VOV.VN - Trước việc Lebanon đang trở thành mục tiêu không kích của Mỹ và Israel, Hàn Quốc đang phải áp dụng nhiều biện pháp để bảo hộ công dân. 

Nhật Bản, Hàn Quốc hợp tác đối phó với Triều Tiên
VOV.VN - Việc Triều Tiên liên tục tiến hành phóng tên lửa các loại vô hình trung đã khiến Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

