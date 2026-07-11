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Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Australia và Việt Nam

Thứ Bảy, 17:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 10-12/7/2026, tại Thành phố Darwin, Bắc Australia diễn ra Diễn đàn Hội tụ và Hợp tác Quốc tế Darwin Fusion 2026. Ngoài nước chủ nhà, sự kiện có sự tham dự của cơ quan đại diện các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Timor-Leste và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thị trưởng Thành phố Darwin Peter Styles nhấn mạnh việc tổ chức Darwin Fusion lần thứ hai khẳng định sự cam kết của thành phố Darwin trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác với các nước ASEAN, Trung Quốc và Thái Bình Dương. Các phiên thảo luận và phát biểu của diễn giả tại sự kiện tập trung bàn về các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa thành phố Darwin nói riêng, Vùng Lãnh thổ Bắc Australia nói chung với các nước, trong đó có đề cập đến việc Darwin mong muốn thiết lập mối quan hệ "Thành phố hữu nghị" với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam.

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Đại sứ Phạm Hùng Tâm tiếp thị trưởng thành phố Darwin Peter Styles. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Trước đó, tại cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cuối tháng 6/2026, Thị trưởng Darwin Peter Styles nhất trí với quan điểm của Đại sứ về việc Thành phố Darwin có rất nhiều tiềm năng để hợp tác với các địa phương Việt Nam. Thị trưởng cho biết, dự kiến trong tháng 12/2026 ông sẽ dẫn một đoàn công tác của thành phố Darwin sang Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích chuyến đi là để tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng vào hợp tác giáo dục và đổi mới sáng tạo. Đối với đề xuất của Đại sứ về việc Darwin xem xét thiết lập quan hệ thành phố kết nghĩa với tỉnh Gia Lai, Việt Nam, Thị trưởng Peter Styles nhất trí trước mắt sẽ xem xét định hướng xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, về lâu dài sẽ ký kết thoả thuận thành phố kết nghĩa.

Triển lãm Thương mại Darwin Fusion Trade Show 2026 là điểm nhấn chính trong khuôn khổ Darwin Fusion 2026 với hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp Australia và các nước ASEAN.

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Khách tham quan gian hàng của Việt Nam trại triển lãm. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Thông qua tổ chức gian hàng Việt Nam tại Trade Show, Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm may mặc, thể thao, thực phẩm... của các doanh nghiệp Việt Nam đến các đối tác nước ngoài và người dân Australia. Tại các phiên kết nối doanh nghiệp của Trade Show, Đại sứ quán cũng đã tích cực giới thiệu ngành công nghiệp Halal với các đối tác Australia, Indonesia và Timor-Leste, mở đường cho thực phẩm Halal Việt Nam vào thị trường tiềm năng Bắc Australia cũng đồng thời là một trong các cửa ngõ kết nối thuận lợi để thực phẩm Halal Việt Nam đi vào các vùng giáp ranh với Bắc Australia thuộc Indonesia và Timor-Leste.

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Australia ký thỏa thuận an ninh - quốc phòng và bán uranium cho Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 9/7, Australia và Ấn độ đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh hàng hải, uranium, kinh tế, không gian… trong lúc Thủ tướng Ấn độ Narenda Modi đang ở thăm Australia và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa lãnh đạo hai nước.

Việt Nga/VOV-Sydney
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