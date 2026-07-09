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Australia ký thỏa thuận an ninh - quốc phòng và bán uranium cho Ấn Độ

Thứ Năm, 21:16, 09/07/2026
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VOV.VN - Ngày 9/7, Australia và Ấn độ đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh hàng hải, uranium, kinh tế, không gian… trong lúc Thủ tướng Ấn độ Narenda Modi đang ở thăm Australia và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa lãnh đạo hai nước.

Khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập cách đây 6 năm đang tạo nền tảng để quan hệ giữa Australia và Ấn Độ phát triển nhanh chưa từng có. Điều này được thể hiện rõ qua hàng loạt các thỏa thuận mà hai nước vừa ký kết ngày hôm nay nhân chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, giáo dục, khoa học-công nghệ, an ninh năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Trong đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định Độ là đối tác an ninh hàng đầu của nước này.

australia ky thoa thuan an ninh - quoc phong va ban uranium cho An Do hinh anh 1
Thủ tướng Ấn độ Narenda Modi và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Reuters.

“Hai nước sẽ tăng cường hợp tác chiến lược, nâng cao độ phức tạp trong các cuộc tập trận quốc phòng và tiếp tục xây dựng khả năng tương tác giữa các lực lượng quốc phòng hai nước. Hai nước cam kết tham vấn lẫn nhau về các diễn biến liên quan đến quốc phòng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ảnh hưởng đến lợi ích chung của hai bên. Ngoài ra, hai nước cũng đã thống nhất về lộ trình hợp tác an ninh hàng hải chung và nhất trí thiết lập quan hệ đối tác mới giữa Australia và Ấn Độ về an ninh mạng, công nghệ trọng yếu và chuỗi cung ứng”, ông Albanese nói.

Sự tin cậy trong quan hệ giữa hai nước đang được tăng cường một cách rõ nét khi hai bên đã được thỏa thuận tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực nhạy cảm như an ninh mạng, công nghệ trọng yếu và vũ trụ. Trong đó đáng chú ý Australia còn ký thỏa thuận mở đường cho việc bán uranium cho Ấn Độ phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trong số các thỏa thuận ký kết cũng bao gồm khoản đầu tư trị giá 500 triệu AUD để giúp Ấn Độ phát triển hạ tầng, nâng tổng số vốn đầu tư của Australia tại Ấn Độ lên đến 3.3 tỷ AUD.

Thủ tướng Australia Anthonh Albanese khẳng định quan hệ với Ấn Độ chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này và hai nước đang nỗ lực làm sâu sắc và đa dạng mối quan hệ này để hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

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Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka

VOV.VN - Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường tầm xa Pinaka (LRGR) tại bang Odisha, đánh dấu bước tiến mới trong hiện đại hóa lực lượng pháo binh. Kết quả thử nghiệm cho thấy tên lửa đạt độ chính xác cao, góp phần nâng cao năng lực tấn công chính xác tầm xa của quân đội nước này.

Việt Nga/VOV-Australia
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