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Thuế TP. Huế thu ngân sách hơn 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng

Thứ Năm, 15:35, 15/10/2026
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VOV.VN - Trong 9 tháng, Thuế TP. Huế thu ngân sách đạt hơn 10.700 tỷ đồng. Để hạn chế thất thu, cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro cao, trong đó có kinh doanh vàng, bạc, đá quý, đồng thời siết quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Theo Thuế TP. Huế, kết quả thu ngân sách đạt được nhờ đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, chống thất thu ngay từ đầu năm. Thuế TP. Huế đã kịp thời phổ biến, triển khai các chính sách mới về thuế, hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh ăn uống, lưu trú. Các hội nghị tập huấn chính sách thuế và bồi dưỡng chuyên đề cũng được tổ chức thường xuyên nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh thực hiện đúng quy định.

Công tác tuyên truyền được mở rộng thông qua phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế vận động người dân mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ có lấy hóa đơn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của cả người bán và người mua.

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Song song với tuyên truyền, Thuế TP. Huế tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác chống thất thu. Đơn vị cử thành viên tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra thành phố thực hiện, tập trung vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ; đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các doanh nghiệp thuộc diện thanh tra.

Việc kết hợp hướng dẫn thực hiện quy định về hóa đơn với thanh tra có trọng tâm giúp cơ quan Thuế kịp thời nhận diện rủi ro, nâng cao tính tuân thủ và hạn chế thất thu ngân sách.

Một trong những lĩnh vực được Thuế TP. Huế chú trọng là quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Đến nay, cơ quan Thuế đã thực hiện 103 cuộc kiểm tra theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, cơ quan Thuế nhận diện một số rủi ro như doanh thu kê khai chưa phản ánh đầy đủ thực tế, không lập hóa đơn cho từng lần bán hàng và giao dịch tiền mặt còn phổ biến. Ngoài ra, thông tin người bán trên bảng kê thu mua vàng từ người dân chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn hàng và chi phí đầu vào.

Kết quả kiểm tra cho thấy doanh thu và số thuế kê khai của các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng so với trước khi kiểm tra. Đây là cơ sở để cơ quan Thuế tiếp tục khai thác dữ liệu, phân tích rủi ro và lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, Thuế TP. Huế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, theo dõi sát tiến độ thu và phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế.

Đơn vị tập trung tăng cường quản lý các nguồn thu, kiểm tra chống thất thu, trốn thuế và đẩy mạnh thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, công tác phối hợp với UBND các xã, phường, cơ quan đăng ký kinh doanh và công an cơ sở sẽ được đẩy mạnh nhằm kịp thời nắm bắt biến động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới phát sinh, các trường hợp ngừng kinh doanh hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh. Qua đó, cập nhật đầy đủ đối tượng quản lý, hạn chế bỏ sót nguồn thu.

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan Thuế tiếp tục phối hợp rà soát tài khoản bán hàng trực tuyến, hoạt động livestream bán hàng và kinh doanh qua mạng xã hội để đưa vào quản lý theo quy định.

Bên cạnh các biện pháp quản lý, thanh tra, kiểm tra, Thuế TP. Huế xác định người nộp thuế là trung tâm trong công tác phục vụ. Việc tuyên truyền, hỗ trợ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức, chú trọng các kênh điện tử, website, mạng xã hội và đối thoại trực tiếp, giúp người nộp thuế kịp thời tiếp cận chính sách mới và thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

PV/VOV.VN
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