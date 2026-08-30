Thương mại điện tử chuyển sang cuộc đua về giá trị và niềm tin

Khi khung pháp lý đối với thương mại điện tử ngày càng hoàn thiện, dư địa cho cuộc đua chủ yếu dựa vào giá rẻ và khuyến mại đang dần thu hẹp. Thị trường được dự báo bước sang giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, trong đó chất lượng đơn hàng, niềm tin người tiêu dùng và hiệu quả kinh doanh trở thành những yếu tố quan trọng hơn.

Theo dữ liệu của YouNet ECI (đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu thị trường và tư vấn tăng trưởng trên các sàn thương mại điện tử) công bố trong tháng 8/2026, tổng giá trị giao dịch trên 4 nền tảng Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 264.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn tốc độ 23% của cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trực tuyến giảm từ 127 điểm trong quý I xuống còn 122 điểm. Người mua cũng thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm, trong đó 68% quan tâm đến giá bán và 53% coi khuyến mại là yếu tố quan trọng.

Dự báo của nền tảng dữ liệu Metric cho thấy, trong quý III/2026, doanh số của 4 sàn thương mại điện tử lớn có thể đạt khoảng 146.000 tỷ đồng, với hơn 1 tỷ sản phẩm được bán ra, tăng lần lượt 2,31% và 3,45% so với quý II. Tuy nhiên, thị trường đã đi qua giai đoạn mở rộng theo chiều rộng, bước vào chu kỳ tăng trưởng theo chiều sâu khi giá trị trung bình trên từng đơn hàng ngày càng cao.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ trước khi mua sắm, sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ không chỉ nằm ở mức giảm giá, mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin, tạo nội dung phù hợp, thấu hiểu nhu cầu khách hàng và sử dụng dữ liệu hiệu quả.

Đây được xem là những yếu tố quyết định khả năng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trên thị trường thương mại điện tử trong giai đoạn tới.