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TP.HCM ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư

Thứ Ba, 19:27, 10/11/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11.

Tại các phường, xã, chung cư có thang máy áp dụng khung giá từ 1.800 đồng đến 13.700 đồng/m2/tháng (tại đặc khu Côn Đảo từ 3.200 đồng đến 24.700 đồng/m2/tháng).

Với chung cư không có thang máy, mức giá dao động từ 600 đồng đến 8.800 đồng/m2/tháng (tại đặc khu Côn Đảo là từ 1.100 đồng đến 15.800 đồng/m2/tháng).

Theo UBND TP.HCM, khung giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm kinh phí mua bảo hiểm cháy, nổ, kinh phí bảo trì, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc, thù lao cho Ban quản trị nhà chung cư và chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

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Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư tại TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành và các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành được tạm thu theo mức phí dịch vụ đang thu của năm liền kề trước đó hoặc mức khác, bảo đảm mức tạm thu này không vượt khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do UBND TP.HCM ban hành cho đến khi các bên thỏa thuận được giá dịch vụ.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ban hành tại Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp nhà chung cư cũ thuộc tài sản công mà chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, sinh viên và nhà lưu trú công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong cùng một phòng.

Quyết định cũng nêu rõ đối với hợp đồng quản lý vận hành nhà chung cư còn hiệu lực đã được ký kết trước ngày 25/11, trong đó giá dịch vụ quản lý vận hành đã được các bên thỏa thuận hoặc đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua, sẽ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết cho đến khi hết thời hạn hợp đồng, trừ trường hợp các bên thống nhất sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc pháp luật có quy định khác.

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Thành lập hiệp hội quản lý chung cư đầu tiên trên cả nước

VOV.VN - TP.HCM thành lập Hiệp hội quản lý vận hành nhà chung cư, đánh dấu lần đầu tiên trên cả nước có hiệp hội nghề nghiệp về lĩnh vực này, được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình chuẩn, lan tỏa kinh nghiệm, tiêu chuẩn và giá trị tích cực đến các địa phương khác. 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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