Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản số 29404/VP-ĐT, ngày 18/11/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Thanh về việc kiểm tra nội dung báo chí phản ánh liên quan đến thủ tục nhà đất.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật đối với các vi phạm, nếu có.

Sở có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP.HCM, đồng thời thông tin kết quả đến Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam trước ngày 25/11/2026.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam có văn bản số 401-CV/VOV.VN ngày 2/11/2026, đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin chào mời làm nhanh thủ tục nhà đất với giá hàng chục triệu đồng tại khu vực Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 19.

Trước đó, ngày 19/10, VOV.VN đăng tải phản ánh về tình trạng “cò dịch vụ” chào mời làm nhanh thủ tục nhà đất quanh chi nhánh này. Trong quá trình ghi nhận, phóng viên được một người chào giá 45 triệu đồng để làm sổ đỏ trong thời hạn 3 ngày. Trong khi đó, người dân phản ánh phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục; có trường hợp thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài gần một năm.

Theo thông tin phóng viên mới cập nhật, Tiệm photo Tuấn Kiệt đặt trong Văn phòng đăng ký đất đai số 19 đã đóng cửa, không còn hoạt động sau phản ánh.