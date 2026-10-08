TP.HCM chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục đón dòng vốn FDI chất lượng cao



Thu hút đầu tư công nghệ cao 2,1 tỷ USD

Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) tính hết 7 tháng của năm nay đã cấp nhận giấy chứng nhận đầu tư cho AIC và Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đầu tư dự án AI Data Center vào Khu Công nghiệp Tân Phú Trung với tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ USD.

Đây là dự án được thực hiện theo quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt của Luật Đầu tư 2025. Thời gian, làm thủ tục cấp giấy phép đầu tư cho dự án này chỉ trong 10 ngày, sau đó doanh nghiệp có thể xây dựng nhà máy mà không phải xin phép cấp thủ tục khác như trước đây. Cơ chế này đã rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, thay gì trước đây một dự án lớn nếu xong tất cả các thủ tục để xây dựng thì phải mất 1 năm, thậm chí 3 năm.

Dòng vốn FDI đầu tư vào TP.HCM đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các lĩnh vực công nghệ cao (Ảnh: Hoàng Hùng)

Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao môi trường đầu tư ở TP.HCM, tuy nhiên họ mong muốn Thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối và đào tạo nguồn nhân lực.

Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam - doanh nghiệp chuyên sản xuất bảng mạch in (PCB) đầu tư khoảng 450 triệu USD xây nhà máy tại Khu công nghiệp Châu Đức từ năm 2024 và đang mở rộng đầu tư. Ông Lữ Chính Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam cho rằng, khi đầu tư ở TP.HCM doanh nghiệp muốn giao thông và logistics thuận lợi, bao gồm khả năng kết nối của khu công nghiệp với các tuyến đường chính, cảng biển và sân bay. Bên cạnh đó, điều quan trọng là nguồn điện phải ổn định, vì những ngành này cần nguồn năng lượng rất lớn.

Về nguồn nhân lực, ông Lữ Chính Minh kiến nghị: "Tiếng Hàn dịch ra tiếng Việt: Với ngành PCB, có thể từng bước triển khai thông qua đào tạo nhân lực và hợp tác với nhà cung cấp, để tăng trưởng quy mô đầu tư đồng thời nâng cao năng lực tại Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, chuyên gia nước ngoài và kỹ sư Việt Nam có thể cùng làm việc để tích lũy kinh nghiệm vận hành thiết bị, cải tiến quy trình và quản lý chất lượng. Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường cũng giúp hoạt động đào tạo sát hơn với nhu cầu ngành. Khi nhân lực kỹ thuật đã trưởng thành, có thể từng bước phát triển năng lực đưa sản phẩm mới vào sản xuất, dịch vụ kỹ thuật".

TP.HCM đang chuẩn bị khoảng 6.500 - 6.800 ha đất sạch và có hạ tầng hoàn chỉnh để đón dòng vốn đầu tư chất lượng (Ảnh: Hoàng Hùng)

Hiện nay, phần lớn nguồn vốn FDI đầu tư vào TP.HCM đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, linh kiện - điện tử và các dự án quy mô lớn. Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

9 tháng qua, các khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố thu hút gần 5,7 tỷ USD vượt 34% kế hoạch năm 2026, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài chiếm phần lớn và tăng 62,27% so với cùng kỳ.

Thực hiện quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt

Để đón dòng vốn đầu tư, Ban quản lý Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Giai đoạn 2025 – 2030, Hepza chuẩn bị khoảng 6.500 - 6.800 ha đất sạch có hạ tầng hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

TP.HCM không chỉ chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất mà còn chuẩn bị một hệ sinh thái công nghiệp đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư (Ảnh: Hepza)

Ông Trần Việt Hà - Phó Trưởng Ban quản lý Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM cho biết, đang tiếp tục rà soát và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục đầu tư, xác định rõ từng khâu, thời hạn và trách nhiệm của từng đơn vị, hạn chế việc phát sinh thời gian trong quá trình xử lý hồ sơ. Hepza đẩy mạnh số hóa và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường sử dụng quy trình điện tử, trao đổi và xử lý hồ sơ trên hệ thống, qua đó giảm thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Ban quản lý chủ động, tăng cường hướng dẫn nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ để hạn chế việc phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần và thực hiện tốt các quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt.

"Thủ tục đầu tư đặc biệt này áp dụng cho tất cả các dự án đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao ở TP.HCM. Cho nên các dự án đầu tư vào đây đều được áp dụng thủ tục này, mục tiêu của Luật đầu tư là hướng tới giảm tiền kiểm và tăng cường hậu kiểm. Chúng tôi hướng dẫn cho các nhà đầu tư thủ tục ngay ban đầu để làm đúng thủ tục đầu tư từ đầu", ông Trần Việt Hà nói.

Thời gian qua, Thành phố chuyển dịch mạnh thu hút từ đầu tư từ số lượng sang chất lượng, chú trọng các dự án chất lượng cao như: phát triển công nghệ cao, dự án xanh, tài chính… Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, ban quản lý và địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm và hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, điều kiện triển khai dự án.

"Trên cơ sở Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10, Thành phố cũng đang xây dựng các chính sách thu hút, khuyến khích và hỗ trợ nhà đầu tư, trong đó có các chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực thành phố đang khuyến khích. Bên cạnh đó, thành phố tập trung phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng để thu hút đầu tư", ông Tuấn thông tin.

Để đón dòng vốn đầu tư TP.HCM không chỉ chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất mà còn chuẩn bị một hệ sinh thái công nghiệp đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư. Đồng thời, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian triển khai dự án, tiếp tục thu hút tốt dòng vốn đầu tư chất lượng trong những tháng cuối năm.