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TP.HCM chuyển kết nối từ AEF 2026 thành động lực tăng trưởng mới

Thứ Tư, 21:06, 28/10/2026
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VOV.VN - Sau Diễn đàn Kinh tế Mùa thu - AEF 2026, TP.HCM xác định ba trọng tâm gồm đổi mới thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới chuyển các sáng kiến thành chương trình, dự án cụ thể, tạo động lực tăng trưởng mới.

 

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu - AEF 2026 khép lại tối 28/10 tại TP.HCM, với hơn 1.500 đại biểu đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, 250 diễn giả, 22 phiên thảo luận cùng 32 công nghệ, giải pháp và ý tưởng đổi mới sáng tạo được giới thiệu.

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Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi bế mạc diễn đàn AEF 2026 (Ảnh: Hùng Triều)

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, diễn đàn gợi mở những hướng đi mới trong việc hình thành các cực tăng trưởng, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Công nghệ cần được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, sản phẩm, dịch vụ mới; các nguồn lực phải được kết nối với nhu cầu thực tế của thị trường.

Thành phố cũng xác định hợp tác quốc tế cần chuyển từ những cơ hội riêng lẻ sang các mạng lưới liên kết có mục tiêu và khả năng triển khai cụ thể. Thu hút đầu tư cần gắn với hợp tác công nghệ, kết nối tài chính; đồng thời tăng liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Sau diễn đàn, TP.HCM xác định ba trọng tâm là đổi mới thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực toàn cầu. Thành phố sẽ thúc đẩy cơ chế, chính sách đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và năng lực làm chủ công nghệ của người lao động.

Cùng với đó, TP.HCM hướng tới thu hút đầu tư chiến lược vào công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, giáo dục, y tế; thúc đẩy hợp tác công – tư và kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế.

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Nghi thức bấm nút khởi động Chương trình tổng kích cầu du lịch và tiêu dùng Vibrant HCMC 2026, đồng thời chính thức ra mắt hai nền tảng số Hello và Sống Động (Ảnh: Hùng Triều)

Thành phố đặt mục tiêu phát triển thành đô thị toàn cầu, thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng. Các kết nối tại diễn đàn sẽ tiếp tục được thúc đẩy thành chương trình, dự án và khuôn khổ hợp tác cụ thể, gắn nguồn vốn, công nghệ, nhân lực với năng lực tổ chức sản xuất. Qua đó, thành phố kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

“Trên tinh thần đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy các hợp tác thực chất - nơi mà các định chế tài chính, các nhà đầu tư quốc tế và các doanh nghiệp lớn cùng dẫn dắt tham gia, kết nối nguồn vốn với các trục phát triển kinh tế chiến lược, từ công nghiệp thông minh, chuyển đổi xanh đến kinh tế số tại một siêu đô thị”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh. 

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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