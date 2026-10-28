English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 13 tỷ USD

Thứ Tư, 17:39, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), UBND TP.HCM công bố 12 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, công nghiệp và công nghệ cao, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các dự án tại TP.HCM phản ánh nhu cầu phát triển hạ tầng logistics, cảng biển, không gian đô thị và công nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa Thành phố với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tổng vốn đầu tư dự kiến của 12 dự án khoảng 13 tỷ USD.

tp.hcm cong bo 12 du an dau tu voi tong von du kien khoang 13 ty usd hinh anh 1
Nhiều nhà đầu tư quan tâm cảng biển ở TP.HCM (Ảnh: Thành Huy)

Việc công bố các dự án tại AEF 2026 góp phần giới thiệu những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục kết nối nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức tài chính trong quá trình triển khai.

Các dự án gồm: Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link; Bến cảng Mỹ Xuân 6; Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Swift Logistics; Khu đô thị Đại học Quốc tế; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập – giai đoạn 1; Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables; dự án Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam; dự án Công ty TNHH Chang Yue Techonology Việt Nam; dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện; và dự án Công ty TNHH ITO Autromation Techologies Việt Nam.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rút ngắn thời gian cấp phép dự án, tăng tính cạnh tranh thu hút vốn FĐI
Rút ngắn thời gian cấp phép dự án, tăng tính cạnh tranh thu hút vốn FĐI

VOV.VN - Tại Diễn đàn Bất động sản công nghiệp 2026 ngày 29/9, nhiều đại biểu cho rằng tiến độ thủ tục hành chính và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn FDI. Các doanh nghiệp kiến nghị cần phân cấp mạnh mẽ nhằm rút ngắn thời gian cấp phép, tăng tính cạnh tranh.

Rút ngắn thời gian cấp phép dự án, tăng tính cạnh tranh thu hút vốn FĐI

Rút ngắn thời gian cấp phép dự án, tăng tính cạnh tranh thu hút vốn FĐI

VOV.VN - Tại Diễn đàn Bất động sản công nghiệp 2026 ngày 29/9, nhiều đại biểu cho rằng tiến độ thủ tục hành chính và chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn FDI. Các doanh nghiệp kiến nghị cần phân cấp mạnh mẽ nhằm rút ngắn thời gian cấp phép, tăng tính cạnh tranh.

Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo
Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo

VOV.VN - Cùng với các dự án ở các lĩnh vực khác, tỉnh Đắk Lắk đang mở “luồng xanh” để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác và thủy điện.

Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo

Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo

VOV.VN - Cùng với các dự án ở các lĩnh vực khác, tỉnh Đắk Lắk đang mở “luồng xanh” để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác và thủy điện.

Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn
Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Hải Phòng vẫn khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 1 tỉ USD trong quý I/2026.

Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Hải Phòng vẫn khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 1 tỉ USD trong quý I/2026.

Nghệ An xử lý 162 dự án tồn đọng, lấy nhân lực làm lợi thế cạnh tranh
Nghệ An xử lý 162 dự án tồn đọng, lấy nhân lực làm lợi thế cạnh tranh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Nghệ An tháo gỡ các dự án tồn đọng, nâng cao chất lượng nguồn thu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nghệ An xử lý 162 dự án tồn đọng, lấy nhân lực làm lợi thế cạnh tranh

Nghệ An xử lý 162 dự án tồn đọng, lấy nhân lực làm lợi thế cạnh tranh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Nghệ An tháo gỡ các dự án tồn đọng, nâng cao chất lượng nguồn thu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Quảng Trị phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng
Quảng Trị phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và khơi thông nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Quảng Trị phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng

Quảng Trị phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm dự án tồn đọng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và khơi thông nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp