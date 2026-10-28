TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 13 tỷ USD

Các dự án tại TP.HCM phản ánh nhu cầu phát triển hạ tầng logistics, cảng biển, không gian đô thị và công nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa Thành phố với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tổng vốn đầu tư dự kiến của 12 dự án khoảng 13 tỷ USD.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm cảng biển ở TP.HCM (Ảnh: Thành Huy)

Việc công bố các dự án tại AEF 2026 góp phần giới thiệu những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố, đồng thời tạo cơ sở để tiếp tục kết nối nhà đầu tư, đối tác công nghệ và các tổ chức tài chính trong quá trình triển khai.

Các dự án gồm: Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link; Bến cảng Mỹ Xuân 6; Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Swift Logistics; Khu đô thị Đại học Quốc tế; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập – giai đoạn 1; Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables; dự án Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam; dự án Công ty TNHH Chang Yue Techonology Việt Nam; dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện; và dự án Công ty TNHH ITO Autromation Techologies Việt Nam.